Podano skład polskich skoczków na konkursy w Lahti

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Andrzeja Stękały z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Pawła Wąska z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Karla Geigera z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Roka Masle z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Kamila Stocha z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Dawida Kubackiego z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Piotra Żyły z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Stefana Krafta z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Halvora Egnera Graneruda z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Michaela Hayboecka z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Później jedna z jego nart uderzyła w nagrodę za triumf w cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela o sobotnich treningach kobiet w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kacper Merk o stanie zdrowia Stefana Krafta. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Andrzeja Stękały z prologu do niedzielnego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Pawła Wąska z prologu do niedzielnego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Aleksandra Zniszczoła z prologu do niedzielnego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Kamila Stocha z prologu do niedzielnego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Piotra Żyły z prologu do niedzielnego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Stefana Krafta z prologu do niedzielnego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po niedzielnym konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po niedzielnym konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

W nadchodzący weekend w Lahti zaplanowano dwa konkursy: drużynowy (w sobotę) i indywidualny (w niedzielę). W Finlandii wystartuje sześciu polskich skoczków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Pilch oraz Habdas.



Skład na zawody PŚ w skokach Lahti:

Kamil Stoch

Piotr Żyła

Paweł Wąsek

Aleksander Zniszczoł

Tomasz Pilch

Jan Habdas

Sztab:

Thomas Thurnbichler

Marc Nolke

Krzysztof Miętus

Mathias Hafele

Magdalena Wójcik

Kamil Skrobot

Kacper Skrobot — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) March 23, 2023

Pilch i Habdas znów w Pucharze Świata

Życiowy sezon Kubackiego. Co się musi stać, żeby pozostał na podium Pucharu Świata Dawid Kubacki... czytaj dalej » Dla dwóch ostatnich to powrót do reprezentacji. Pilch i Habdas nie rywalizowali w niedawnym cyklu Raw Air, w ramach którego odbyły się zawody w Oslo, Lillehammer i na mamucie w Vikersund. Ostatni raz w konkursach PŚ wystąpili w Lake Placid i Rasnovie.

W Lahti zabraknie Dawida Kubackiego, wicelidera klasyfikacji generalnej PŚ, który w poniedziałek ogłosił, że zakończył już sezon z powodu poważnych problemów zdrowotnych żony.

Kryształową Kulę ma już zapewnioną Norweg Halvor Egner Granerud.

W Lahti odbędzie się przedostatnia runda Pucharu Świata w tym sezonie. Cykl zakończy się w przyszłym tygodniu w Planicy.

Skoki narciarskie Lahti 2023: program zawodów

sobota, 25 marca

13.30 - oficjalny trening

16.15 - konkurs drużynowy

niedziela, 26 marca

13.30 - kwalifikacje

15.15 - konkurs indywidualny