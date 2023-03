Stoch wysłał ostrzeżenie przed niedzielnym konkursem. Będzie bił się z najlepszymi

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Salpausselka to jego jedna z ulubionych skoczni. Stoch wygrywał tam trzykrotnie, w 2014, 2018 i 2019 roku. I w sobotę potwierdził, że lubi w Finlandii latać.

Polacy skończyli na trzecim miejscu, a on mógł być z siebie zadowolony.

Uzyskał 128,5 m w pierwszej i 123 m w drugiej serii. Był najlepszym z Biało-Czerwonych, to dzięki niemu Polacy, tego dnia bez Dawida Kubackiego, wskoczyli na podium. Taki wynik dał Stochowi w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej siódme miejsce. Byłoby dużo lepiej, gdyby utrzymał poziom z pierwszej serii.

W tej części dłuższe skoki oddało tylko trzech zawodników. Pół metra dalej poleciał najlepszy skoczek sezonu Halvor Egner Granerud, zupełnie odfrunął Słoweniec Timi Zajc - 134 metry.

Stoch wiedział, że w drugiej próbie mógł wypaść lepiej.

- Skoczyłem nieźle, mogło być lepiej, dlatego jestem trochę zniesmaczony. Najmniejszy błąd na tym poziomie kosztuje wiele – skomentował drugi skok.

Ale ogólną oceną dał sobie wysoką.

- Koniec końców i tak było super. Jestem bardzo zadowolony. Dobre skoki i miejsce na podium to fajna nagroda – skwitował swój sobotni występ.

A w niedzielę konkurs indywidualny.

Stoch choć na moment mógł zapomnieć o nienajlepszym sezonie. W klasyfikacji generalnej jest w drugiej dziesiątce, długo narzekał na mankamenty w locie, które zabierały mu metry. W lutym nawet odpuścił skoki w Pucharze Świata, by w spokoju trenować w Zakopanem i eliminować błędy. Nie poleciał na zawody do USA, nie było go też w Rumunii. Wrócił na konkursy w Oslo i cykl Raw Air.

W Lahti wysłał sygnał: nie zapomniałem, jak daleko latać.

