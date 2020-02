Rozczarowujące skoki Polaków. Do podium było daleko

Słaby występ Piotra Żyły w pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti. Polak oddał skok na odległość 116 m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti Dawid Kubacki oddał skok na odległość 127,5 m. To dało Polakowi drugie miejsce.

W drugiej serii piątkowego konkursu w Lahti Dawid Kubacki oddał skok na odległość 126 m. To dało mu szóste miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po piątkowym konkursie w Lahti, w którym zajął 6. miejsce. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie w Lahti. 32-latek zajął 5. miejsce i był najlepszym z Polaków.

Zobacz, co powiedział triumfator piątkowego konkursu w Lahti Stefan Kraft.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po piątkowym konkursie w Lahti. Rywalizację wygrał Austriak Stefan Kraft, najlepszym z Polaków był 5. Kamil Stoch.

Walka o triumf w konkursie drużynowym w Lahti trwała do ostatniej sekundy. W decydującym skoku Anze Lanisek nie zdołał obronić prowadzenia Słowenii. Konkurs wygrali Niemcy, a ostatni skok oddał Karl Geiger. Polska zajęła 6. miejsce.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie drużynowym w Lahti. Polska zajęła 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie drużynowym w Lahti. Polska zajęła 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polska zajęła 6. miejsce. Najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie drużynowym w Lahti. Biało-czerwoni zajęli 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polska zajęła 6. miejsce. Najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Czwarta drużynówka w sezonie. Doleżał podał skład Polaków Trener polskich... czytaj dalej » Lahti doskonale kojarzyło się polskim skoczkom. To tam w 2017 roku sięgnęli po historyczne złoto mistrzostw świata w drużynie.



Sporo czasu minęło, wiele się też zmieniło. W tym sezonie polski zespół tak mocny już nie jest. Z trzech drużynowych zmagań wygrali jedno, przed sobotą byli czwartą siłą w Pucharze Narodów, za Austriakami, Niemcami i Norwegami.

KONKURS DRUŻYNOWY. RELACJA

Katastrofa Wolnego i Stocha

W sobotę od początku wyglądało to tak sobie. Z Polaków jako pierwszy skakał Piotr Żyła. Uzyskał 123 m, prowadziliśmy, ale na chwilę.



Za moment swoje próby mieli oddawać mocni Norwegowie (Robert Johansson), Austriacy (Philipp Aschenwald) i Niemcy (Constantin Schmid). Wszyscy, poza Aschenwaldem, skoczyli dalej od Żyły. Biało-Czerwoni byli na trzecim miejscu ex aequo z Austriakami, ale do prowadzących Niemców tracili ponad 11 pkt.

Później byli Jakub Wolny i Kamil Stoch. Obydwaj się nie popisali. 119 m pierwszego i 118 m drugiego oznaczało spadek na czwarte miejsce, za Niemcy, Słowenię i Norwegię, i ponad 14-punktową stratę do podium.



Stoch był bardzo niezadowolony. Kręcił głową. On w Lahti trzykrotnie wygrywał indywidualnie.

- Nie przypilnowałem pozycji w przejściu na progu - przyznał później.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stoch po konkursie drużynowym w Lahti

Spadali i spadali

Został jeszcze Dawid Kubacki. Od siebie dał 123 m. Nieźle. Tylko co z tego, skoro kolejni, którzy skakali po nas, latali dalej. Także Austriacy, którzy mieli w ostatniej grupie asa, lidera Pucharu Świata Stefana Krafta. On uzyskał 127 m i jego kadra zepchnęła Polaków na piąte miejsce po pierwszej serii.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 1. serii konkursu drużynowego w Lahti



W drugiej było jeszcze gorzej. Żyła i Wolny nie dolecieli do granicy 120 metrów (116 i 113,5 m). Polacy zlecieli na szóste miejsce, za Japonię, do której tracili ponad sześć punktów. A do liderujących Słoweńców niemal 60!



Stoch się poprawił. Skoczył lepiej niż kilkadziesiąt minut wcześniej, dzięki czemu udało się dopaść Japończyków. Polacy byli na piątym miejscu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii konkursu drużynowego w Lahti

Walczyli o piąte miejsce. Przegrali

Na więcej tego dnia nie było ich stać. Najciekawiej było w czołówce. O zwycięstwo walczyli Słoweńcy i Niemcy. Przed ostatnią grupą zawodników prowadzili ci pierwsi, z minimalną przewagą - 0,7 pkt. Wszystko miało się rozegrać między Anże Laniskiem i Karlem Geigerem.



Najpierw jednak skakał Kubacki. 117,5 m. Stać go na więcej. Ryoyu Kobayashi wcześniej wylądował na 122,5 m. Polska spadła na szóste miejsce. Najgorsze w tym sezonie w drużynowej rywalizacji.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii konkursu drużynowego w Lahti

Zimna krew Niemców

Zostali najlepsi. Geiger poleciał tak sobie, 121 m. Lanisek, według wirtualnych szacunków, potrzebował do zwycięstwa ok. 123 m. Poszybował krócej. Tyle samo co rywale. Trzeba było czekać na sędziów i noty. Te były na korzyć Niemców! Wygrali o 2,3 pkt.

Trzecia Austria, Polska na 6. miejscu, 6,1 pkt. za Japonią. Biało-Czerwoni stracili do podium 62 pkt.