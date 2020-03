Nokaut Niemca. Żyła obronił honor Polaków

Słaby występ Piotra Żyły w pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti. Polak oddał skok na odległość 116 m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti Dawid Kubacki oddał skok na odległość 127,5 m. To dało Polakowi drugie miejsce.

W drugiej serii piątkowego konkursu w Lahti Dawid Kubacki oddał skok na odległość 126 m. To dało mu szóste miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po piątkowym konkursie w Lahti, w którym zajął 6. miejsce. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie w Lahti. 32-latek zajął 5. miejsce i był najlepszym z Polaków.

Zobacz, co powiedział triumfator piątkowego konkursu w Lahti Stefan Kraft.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po piątkowym konkursie w Lahti. Rywalizację wygrał Austriak Stefan Kraft, najlepszym z Polaków był 5. Kamil Stoch.

Walka o triumf w konkursie drużynowym w Lahti trwała do ostatniej sekundy. W decydującym skoku Anze Lanisek nie zdołał obronić prowadzenia Słowenii. Konkurs wygrali Niemcy, a ostatni skok oddał Karl Geiger. Polska zajęła 6. miejsce.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie drużynowym w Lahti. Polska zajęła 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie drużynowym w Lahti. Polska zajęła 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polska zajęła 6. miejsce. Najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie drużynowym w Lahti. Biało-czerwoni zajęli 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polska zajęła 6. miejsce. Najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti zostały odwołane z powodu mokrego śniegu, zalegającego na skoczni. Organizatorzy postanowili poświęcić ten czas na prawidłowe przygotowanie torów najazdowych do konkursu.

NIEDZIELNY KONKURS W LAHTI. RELACJA

Na koniec trzydniowego maratonu ze skokami w Lahti rozegrano konkurs indywidualny.



Nie bez przeszkód. Odwołano kwalifikacje i do zawodów dopuszczono wszystkich 59 zawodników. Padający śnieg dalej nie ułatwiał zadania, kilka razy wstrzymywano skoczków przed oddaniem prób, ale rywalizacji nie wstrzymano.

Odpadło czterech, zaskakujący Stoch

Ekspresowo swoje szanse na serię finałową przekreślili Paweł Wąsek, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. Dwaj pierwsi nie doskoczyli do granicy 100 metrów, ten ostatni ledwo ją przekroczył. Nie poszło również Jakubowi Wolnemu. 111,5 m było za słabą odległością, żeby w niedzielę zapunktować.

Oglądaj Wideo: Eurosport Pierwszy skok Piotra Żyły z niedzielnego konkursu w Lahti

Awans do finału zapewniła sobie nasza eksportowa trójka, ale rewelacji nie było. Najlepszy z Polaków na półmetku był Piotr Żyła, po skoku na 116 m zajmował dziewiąte miejsce. Trzynasty był Dawid Kubacki (taka sama odległość), a dopiero w trzeciej dziesiątce uplasował się Kamil Stoch (114 m).

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z niedzielnego konkursu w Lahti



Prowadził Karl Geiger. On i Ryoyu Kobayashi poszybowali najdalej w tej części konkursu, skoczyli po 122,5 m, ale Niemiec miał nieznacznie lepsze noty, dostał też większą bonifikatę za wiatr, stąd prowadził z przewagą 1,1 pkt.

Oglądaj Wideo: Eurosport Pierwszy skok Kamila Stocha z niedzielnego konkursu w Lahti



Za ich plecami czaił się Austriak Stefan Kraft. Do Geigera tracił ponad 4 pkt. W Lahti jeszcze wszystko było możliwe.

Rehabilitacja Stocha, bardzo dobry Żyła

Z trzech Polaków, którzy dostali się do drugiej serii, najpierw skakał Stoch. To była miła rehabilitacja. Nasz mistrz oddał najdłuższy do tego momentu skok. 126,5 m pozwoliło mu znacznie poprawić lokatę. Skończył na 12. miejscu. Takiego Stocha chciałoby się oglądać zawsze.

Oglądaj Wideo: Eurosport Drugi skok Kamila Stocha z niedzielnego konkursu w Lahti

Przebił go, o metr, dopiero Daniel-Andre Tande. To Norweg na chwilę objął prowadzenie.

Poprawić się za wszelką cenę postanowił również Kubacki. 125 m dało mu 12. pozycję.

Oglądaj Wideo: Eurosport Drugi skok Dawida Kubackiego z niedzielnego konkursu w Lahti

Ale najlepszym z Polaków był Żyła. Cieszył się jak dziecko, gdy osiągnął 127,5 m. Był liderem, ale po nim skakało jeszcze ośmiu zawodników.

Wyprzedzili go Stephen Leyhe, Michael Hayboeck, Constantin Schmid, Kraft i Geiger. Ten ostatni wytrzymał próbę nerwów. Na 126 m Austriaka odpowiedział lotem dłuższym o cztery metry. To była najlepsza odległość konkursu. Wygrał o 5,9 pkt. Trzeci był Hayboeck.

Zawalił sprawę Kobayashi, który po skoku na 122 m wypadł z podium, był siódmy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Drugi skok Piotra Żyły z niedzielnego konkursu w Lahti

Wyniki niedzielnego konkursu w Lahti miejsce zawodnik (kraj)

odległość/punkty

1. Karl Geiger (Niemcy) 122,5 i 130/266,4 2. Stefan Kraft (Austria)

119,5 i 126/260,5 3. Michael Hayboeck (Austria)

118 i 125/259,1 4. Constantin Schmid (Niemcy)

121,5 i 126/254,5 5. Stephan Leyhe (Niemcy)

116,5 i 125/254,3 6. Piotr Żyła (Polska)

116 i 127,5/251,6 7. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

122,5 i 122/250,2 8. Robert Johansson (Norwegia)

117,5 i 127/250 9. Daniel Andre Tande (Norwegia)

114 i 127,5/248,9 10. Anze Lanisek (Słowenia)

119 i 124 /247,9 ...





11. Dawid Kubacki (Polska) 116 i 125/246,9 12. Kamil Stoch (Polska) 114 i 126,5/244,9