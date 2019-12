Skoczkowie nie oderwali się od ziemi. Konkurs w Kuusamo odwołany

Dobry występ Piotra Żyły w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 123,5 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świetna postawa Jakuba Wolnego w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 127 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Myślałem o tym, co zrobiłem źle przy drugim skoku, ale nie widzę większych błędów. Może minimalnie opóźniłem wybicie. Przy normalnych warunkach poleciałbym dalej. Na razie brakuje mi "kopa" w moich skokach. A Norwegowie? "Not my business" - powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Ruce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział triumfator sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce Daniel Andre Tande. To drugie zwycięstwo z rzędu Norwega. Wcześniej zwyciężył w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niedziela od początku nie napawała kibiców skoków większym optymizmem. Najpierw zapadła decyzja o odwołaniu kwalifikacji, które miały odbyć się bezpośrednio przed zaplanowanym na godzinę 16:30 konkursem.

W zawodach miało wystartować 65 skoczków, ale Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) od razu zastrzegła na Twitterze, że ostateczna decyzja zapadnie dopiero około 16:15.

Kiedy wybiła ta godzina, narracja się nie zmieniła. W związku z nieustającym wiatrem organizatorzy nawet nie podjęli próby rozgrywania konkursu na raty i zdecydowali o odwołaniu zawodów.



FIS World Cup in #Ruka: Today's competition is canceled due to the wind conditions!#skijumping#FISskijumping#rukanordic — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) December 1, 2019





Na razie nie wiadomo, czy odwołany konkurs zostanie rozegrany w innej miejscowości w dalszej części sezonu.

W sobotę w Kuusamo po raz drugi w sezonie zwyciężył Norweg Daniel Andre Tande przed Philippem Aschenwaldem i Anże Laniskiem, a najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 12.

W związku z odwołaniem niedzielnych zawodów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nie zaszły żadne zmiany. Z kompletem 200 punktów prowadzi Tande, a podium uzupełniają Lanisek i Aschenwald. Tuż za podium jest obrońca Kryształowej Kuli Ryoyu Kobayashi, natomiast na piątym miejscu plasuje się Kamil Stoch.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze