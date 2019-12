Polacy skoczni szybko nie opuścili. "Czasami trzeba sobie pożartować, no bo co nam zostało"

Dobry występ Piotra Żyły w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 123,5 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świetna postawa Jakuba Wolnego w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 127 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Myślałem o tym, co zrobiłem źle przy drugim skoku, ale nie widzę większych błędów. Może minimalnie opóźniłem wybicie. Przy normalnych warunkach poleciałbym dalej. Na razie brakuje mi "kopa" w moich skokach. A Norwegowie? "Not my business" - powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Ruce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział triumfator sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce Daniel Andre Tande. To drugie zwycięstwo z rzędu Norwega. Wcześniej zwyciężył w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pogoda w Ruce nigdy nie rozpieszcza. Co roku konkursy w tym fińskim mieście rozgrywane są z problemami albo nie odbywają się w ogóle.

W tym roku udało się przeprowadzić tylko sobotni konkurs, choć i tak nie było za różowo. - W sobotę niby było cicho, a i tak mieszało - przypominał, już po niedoszłych niedzielnych zawodach, Kamil Stoch.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stoch: Skakanie w takich warunkach nie miało sensu

- Nie ma się z czego cieszyć. Lubię to, co robię, lubię skakać, dlatego jeżeli zostaje mi odebrana ta możliwość, to jest trochę średnio. Ale z drugiej strony nie byłoby sensu skakać w takich warunkach - podkreślił.

W jedynym tegorocznym konkursie w Kuusamo Stoch zajął 16. miejsce. - Te skoki z boku wyglądają na poprawne, ale brakuje w nich tego końcowego odejścia, zdecydowania i energii - ocenił Stoch.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii sobotniego konkursu w Ruce

Skoczkowie nie oderwali się od ziemi. Konkurs w Kuusamo odwołany Organizatorzy... czytaj dalej » Najlepszym z Polaków okazał się 12. Dawid Kubacki, o lokatę niżej sklasyfikowano Piotra Żyłę. Punkty Pucharu Świata wywalczyło jeszcze trzech Biało-Czerwonych: Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny. Do drugiej serii nie wszedł tylko Klemens Murańka.

Bez szans na poprawę

W niedzielę żaden z polskich skoczków nie dostał już okazji na to, żeby się poprawić. Organizatorzy Pucharu Świata w Kuusamo nie chcieli droczyć się z zawodnikami i kibicami i podjęli decyzję o odwołaniu niedzielnych zawodów na kwadrans przed ich rozpoczęciem.

- Nie był to pierwszy taki konkurs - przypomniał trener Polaków Michal Doleżal. - Staraliśmy się przygotować i skoncentrować, jakby były zawody. Byliśmy do nich gotowi i na pewno liczyliśmy na więcej - opowiadał opiekun polskiej kadry.

Oglądaj Wideo: Eurosport Michal Doleżal: Liczyliśmy w Finlandii na więcej

Zdrowie najważniejsze

- My też byliśmy troszkę zdziwieni, że ta decyzja była tak szybko podjęta - stwierdził Dawid Kubacki. Ale jeżeli się nie dało, jeżeli było niebezpiecznie, to wydaje się, że jedyna słuszna decyzja to właśnie nie próbować. Jednak zdrowie zawodników jest ważne. Lepiej żałować, że się nie skoczyło, niż żałować, że się skoczyło - dodał filozoficznie.

Mimo wszystko Kubacki był jednak dobrej myśli po tym weekendzie. - Na pewno widzę w tych dniach pewne pozytywy. W niektórych aspektach skoków było lepiej niż w Wiśle. Są też pewne rzeczy, które trzeba dopracować. Wydaje mi się, że to jest wszystko na dobrej drodze - dodał z nadzieją.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki: Byliśmy zdziwieni tak szybką decyzją organizatorów

Pozamiatane

W niedzielę skoczkowie dostali wolne, dlatego zaczęli sobie szukać nowych zajęć. W pewnym momencie roześmiana polska ekipa chwyciła miotły i zaczęła zamiatać skocznię, czego efektem było zdjęcie opublikowane na Instagramie Piotra Żyły.



View this post on Instagram Poland Team in Ruka #dobrejestjakjestlepiejbedziejak fot. @adammalyszofficial skaczemy.pl A post shared by Piotr Żyła (@piotr_zyla_official) on Dec 1, 2019 at 9:28am PST

- To tylko takie głupie żarty. Jak to skomentowałem: no pozamiatane, nie dali dzisiaj poskakać. Trzeba się zebrać do domu, odpocząć, zregenerować i dalej pracujemy. Troszeczkę czasami trzeba sobie pożartować, no bo co nam zostało - zauważył najlepszy z Polaków w Kuusamo.

Kolejne zawody Pucharu Świata w kolejny weekend w Niżnym Tagile.