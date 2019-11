Skocznia w Ruce nieprzyjazna. "Jak nie doleci się do lufy, to może być problem"

Bardzo dobre kwalifikacje Polaków. Wszyscy skoczą w konkursie Polacy w... czytaj dalej » - Dzisiaj wszystkim wieje, ale wbrew pozorom wydaje się, że warunki są raczej stabilne. Cały czas wieje praktycznie z taką samą mocą. Myślę, że warunki są bardzo OK - powiedział Wolny w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

Skoczek zwrócił uwagę, że rozbieg na skoczni w Ruce nie należy do najłatwiejszych. - To dość dziwne. Wszędzie indziej dobudowywane są nowe rozbiegi. Tutaj prędkości są małe. Jeśli nie przeleci się buli i nie doleci do "lufy", jak my to nazywamy, to z odległością może być problem - podkreślił.

Lepiej od gwiazd

Jakub Wolny najwyraźniej nie miał problemu z odległością. Skoczył 139,5 metra, co przy wysokich notach sędziowskich dało mu prowadzenie w kwalifikacjach. W roli lidera obserwował skoki kilkunastu zawodników, w tym m.in. ubiegłorocznego zdobywcę Kryształowej Kuli Ryoyu Kobayashi i wiele innych gwiazd, lądujących bliżej od Polaka. Na prowadzeniu zmienił go dopiero Stefan Kraft, który oddał skok tylko o metr krótszy, ale w mniej sprzyjających warunkach, dzięki czemu wyprzedził reprezentanta Biało-Czerwonych.

Ostatecznie Wolny zakończył walkę w kwalifikacjach na 7. miejscu. Wygrał Słoweniec Timi Zajc, przed Robertem Johanssonem z Norwegii i Niemcem Karlem Geigerem. Do sobotniego konkursu awansowali wszyscy polscy skoczkowie, którzy wystartowali w kwalifikacjach.

Relacje z konkursów w Kuusamo w sobotę i niedzielę w Eurosporcie i w Eurosport Playerze.