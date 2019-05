Kruczek o sytuacji kadry kobiet: jesteśmy trochę spóźnieni

Kruczek w latach 2008-2016 prowadził polską kadrę seniorów. Jego największym sukcesem było doprowadzenie Kamila Stocha do dwóch złotych medali igrzysk olimpijskich w Soczi. Ostatnio bez sukcesów pracował z reprezentacją Włoch. Teraz przyszedł czas na pracę z paniami.

- Zmiana jest zauważalna - przyznał. - Na skoki patrzy się tak samo, a zadania są identyczne. Najwięcej różnic jest poza skocznią. Przede wszystkim większość z moich zawodniczek to juniorki - zaznaczył trener.

Przebijanie się

Kruczek zauważył, że wśród skoczkiń na całym świecie jest duża grupa młodzieży.



- U skoczków jest czołówka, do której trudno się przebić. Wśród kobiet jest inaczej. Już teraz i w najbliższym czasie będzie tak, że młode zawodniczki zaczną się przebijać. To efekt niezbyt wyśrubowanych wyników. To dla nas szansa, tyle że jesteśmy trochę spóźnieni, bo świat wcześniej dostrzegł te możliwości - ocenił szkoleniowiec. Kruczek wraz z ekipą przebywa obecnie w Szczyrku.

Trener przyznał, że przed objęciem kadry kobiet musiał się dokształcić.

- Doczytałem trochę, zresztą cały czas się uczę. Etap edukacji u trenera nigdy się nie kończy. We Włoszech kadra kobieca trenowała czasem z nami, miałem więc okazję obserwować. Są kwestie związane ze wskaźnikami fizycznymi, z kwestiami "śrubowania" obciążeń, planowania treningów. Istnieją pewne ograniczenia fizjologiczne, pewnych rzeczy kobiety nie zrobią, ale to działa w obie strony. Inaczej jest na przykład rozłożony środek ciężkości ciała i to też trzeba brać pod uwagę - wytłumaczył Kruczek.

Źródło: Newspix Kruczek jest doceniany przez skoczków

Wystartować z drużyną

Trener przyznał, że przed pierwszym spotkaniem z kadrowiczkami obie strony czuły stres. To już jednak minęło.



- Czas na nowy... czytaj dalej » - Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Dziewczyny są chętne do treningów i działamy. Stoimy przed ogromnym zadaniem przestawienia większości zawodniczek na duże skocznie, a chodzą już słuchy o lotach w niedalekiej przyszłości. To wcześniej czy później nastąpi - ocenił.

Dodał, że dla większości jego podopiecznych celem będzie dobry występ w mistrzostwach świata juniorów.

- Ja chciałbym też wystartować w zawodach Pucharu Świata z drużyną, czyli z czterema zawodniczkami. Przed nami jeszcze ogrom pracy. Dziewczyny są młode i można się spodziewać, że któraś "wyskoczy" na skróty, bo to się w tym wieku zdarza. Nie można powiedzieć, że oczekiwania wobec dziewczyn są małe. Czasem na niższym poziomie punkt w PŚ jest tak samo ważny, jak zwycięstwo na wyższym. To są dla trenera podobne kwestie – chodzi o to, by widoczny był postęp - podsumował Kruczek.