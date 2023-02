Mogło dojść do tragedii. Szokujący wypadek na skoczni

Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Liderująca klasyfikacji generalnej kobiecego Pucharu Świata Austriaczka Pinkelnig triumfowała przed własną publicznością i umocniła się na pierwszym miejscu w wyścigu po końcowy triumf. W pewnym momencie, jeszcze tuż przed startem konkursu, nikt przez chwilę nie myślał mimo to o końcowych wynikach.

W głowach organizatorów i wszystkich związanych ze sportowym świętem pojawiły się wówczas o wiele poważniejsze zmartwienia.

Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej serii tradycyjne przygotowania do konkursu przerwała niecodzienna i zaskakująca scena - na rozbiegu skoczni z podtrzymujących lin zerwała się frezarka do torów, która spadła na zeskok i przetoczyła się po skoczni.

Ciężkie, masywne, kilkusetkilogramowe urządzenie z impetem zleciało na stok, lecz na całe szczęście - pomimo dużej prędkości - nie napotkało nikogo na swojej drodze. Przedstawiciele ekipy technicznej zajmującej się zarówno torami, jak i stanem zeskoku zdołali zawczasu zareagować i nikomu w austriackim miasteczku nic nie zagroziło, a na skoczni poczucie ulgi mieszało się zapewne z wszechobecnym szokiem.



Scary moment in #Hinzenbach: the apparatus that runs up and down the ice track to keep it smooth somehow got loose and crashed down the slope. Thankfully qualis were over and staffers on the slope managed to get out of the way in time. Nobody hurt.@FISskijumpingpic.twitter.com/B97vJlhY83 — Sim Sim Wissgott (@SimSimWissgott) February 10, 2023

"Nikt nie został ranny"

Szkody wyrządzone przez poważną awarię techniczną nie wpłynęły też na późniejszy przebieg zawodów.

- Ważne jest, aby nikomu nie stała się krzywda - przyznał, cytowany przez Austria Press Agency, Bernhard Zauner, wiceprezes Austriackiego Związku Narciarskiego. - Tor był nieuszkodzony i przebieg zawodów nie był zagrożony. Nikt nie został ranny - podkreślił inny z organizatorów.