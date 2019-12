Bardzo daleki skok Żyły. Trwają kwalifikacje w Klingenthal

15:15

Puchar Świata znów zawitał do Klingenthal. Polscy skoczkowie mają z tym niemieckim miastem dobre wspomnienia - to właśnie tam trzy lata temu po raz pierwszy wygrali zawody drużynowe. W sobotę staną przed szansą, by powtórzyć ten wyczyn. Wcześniej, w piątek, czekają ich kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego.