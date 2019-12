Wzruszenie na twarzach Polaków. Pierwszy Mazurek Dąbrowskiego w tym sezonie

KONKURS DRUŻYNOWY W KLINGENTHAL. RELACJA

Klingenthal to szczególne miejsce na mapie polskich skoków. To właśnie na tej skoczni w 2016 roku Biało-Czerwoni w składzie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot wygrali pierwszy konkurs drużynowy w historii startów Polaków.

Polaków prowadzi już inny trener. Stefana Horngachera zastąpił Michal Doleżal, a Kota wygryzł z drużyny rozwijający się z sezonu na sezon Wolny, ale polskim skoczkom udało się powtórzyć sukces sprzed trzech lat.

Do zwycięstwa skoczków Doleżala poprowadził przede wszystkim Kubacki, który uzyskał drugą notę łączną. Wszyscy Polacy oddali równe skoki, co zaowocowało 25-punktową przewagą nad drugimi w sobotę Austriakami. Trzeci w Klingenthal Japończycy stracili do Biało-Czerwonych już blisko 60 punktów.

Oglądaj Wideo: Eurosport Hymn Polski w Klingenthal po triumfie Polaków

Gdy w czasie ceremonii medalowej z głośników popłynął Mazurek Dąbrowskiego, na twarzach polskich skoczków malowało się wzruszenie. Na tę chwilę czekali od marca, kiedy w dokładnie takim samym zestawieniu wygrali drużynówkę na Letalnicy w Planicy.

To drugie podium Polaków w nierozpieszczającym do tej pory kibiców sezonie i pierwsze zwycięstwo. Na inaugurację sezonu 2019/20 w Wiśle zajęli trzecie miejsce. W Pucharze Świata to już siódme drużynowe zwycięstwo naszych skoczków.

W niedzielę w Klingenthal konkurs indywidualny. Początek o 16 w Eurosporcie 1.

Sobotni konkurs drużynowy w Klingenthal Pozycja Drużyna Punkty 1. Polska 968,7 2. Austria 943,7 3. Japonia 911 4. Norwegia 898,2 5. Słowenia 852,6 6. Niemcy 816,7 7. Szwajcaria 768 8. Rosja 709,6 9. Finlandia 345,1

