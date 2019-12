Murańka wreszcie się doczekał. "Kurde, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz punktowałem"

- Moje skoki w ten weekend były bardzo solidne, ale nie jest to jeszcze dyspozycja, w której chciałbym być. Na razie to prezentuję takie "podskakiwanie". Mam nadzieję, że w Engelbergu naprawdę rozpocznę sezon - powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Klingenthal, w którym zajął 10. miejsce.

- Kombinezony szybko dostają wilgoci, dodatkowo w Klingenthal padało, więc musimy je wymieniać. Nie mam ulubionego koloru, nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii. Skaczę w tym, co mi dają - powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Klingenthal. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Już nie pamiętam, kiedy ostatnio zdobyłem punkty w Pucharze Świata. 27. miejsce to może nie jest jakiś wielki sukces, ale ja się bardzo cieszę. Ten wynik to dla mnie duży krok. To tylko zmotywuje mnie do dalszej pracy - powiedział Klemens Murańka po niedzielnym konkursie w Klingenthal. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po pierwszej serii niedzielnego konkursu Murańka zajmował 29. miejsce, po skoku na odległość 126,5 m. To oznaczało, że na pewno zapunktuje na niemieckiej skoczni. W serii finałowej lądował na 127. metrze i ostatecznie konkurs zakończył na 27. lokacie. To było równoznaczne z dopisaniem czterech punktów, pierwszych w tym sezonie, w klasyfikacji generalnej.

- Jestem bardzo mocno podbudowany, bo to moje punkty... Kurde, już nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz punktowałem w Pucharze Świata - przyznał szczerze Murańka. Najpierw radość, potem niedosyt. Polacy i tak opuszczali Klingenthal w dobrych humorach Zwycięstwo w... czytaj dalej »

1100 dni czekania

10 grudnia 2016 - to wtedy ostatni raz udało mu się wywalczyć awans do drugiej serii konkursu indywidualnego. Miało to miejsce w pierwszym z dwóch konkursów w norweskim Lillehammer. Co ciekawe, wtedy również zajął 27. miejsce.

- To jest Puchar Świata, wyrównany poziom. Trzeba skakać grubo poza punkt konstrukcyjny, żeby dostać się do sesji finałowej. Myślę, że dzisiaj wykonałem sto procent dobrej roboty - podkreślił.

Dla niego to kolejny krok do przodu w karierze. - Jest we mnie energia, bardzo się cieszę. Może to nie jakiś super sukces w oczach profesjonalistów, ale dla mnie jak najbardziej tak - podsumował.

Radość skoczka podzielił także trener Polaków Michal Doleżal. - Bardzo ważne punkty dla nas wszystkich, ale najwięcej dla niego. Dodadzą mu pewności siebie. Będzie mocniej wierzył w to, co robimy. Jestem bardzo zadowolony - podsumował Czech.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Murańka doczekał się punktów

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia skoczkowie wystartują w dwóch konkursach Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu (21-22 grudnia).