Problem przed konkursem skoków, sztuczny śnieg zniszczony. "Podziękowania dla bezmózgiego kierowcy"

W Klingenthal skoczkowie będą rywalizować w dniach 13-15 grudnia. W niemieckiej miejscowości zaplanowano konkurs drużynowy oraz indywidualny. Przygotowania utrudniają dodatnie temperatury i brak opadów śniegu.

Z tego powodu Niemcy, podobnie jak Polacy przed imprezami w Wiśle, musieli ratować się armatkami. Czynność związane z produkcją sztucznego śniegu rozpoczęły się już w połowie listopada. Jak tłumaczą organizatorzy, przygotowuje się go nie tylko na miejscu, ale również w innych lokalizacjach.

Sprawny proces przygotowań został zakłócony. Nieznany sprawca prawdopodobnie urządził sobie na ośnieżonym parkingu tor do driftu, czyli efektownego ślizgania się autem na śliskiej powierzchni. Niestety, parę minut jego popisów kosztowało tygodnie starań organizatorów.

"Podziękowania dla bezmózgiego kierowcy, który myślał, że zaśnieżamy parking w Muehlleithen dla zabawy. Śnieg był przeznaczony na zabezpieczenie konkursu Pucharu Świata. W Muehlleithen jest średnio dwa stopnie Celsjusza zimniej niż na skoczni, dlatego wybraliśmy to miejsce jako optymalne do produkcji śniegu. Biała pokrywa została wymieszana ze żwirem spod spodu, przez co jej użycie jest wykluczone. Możecie być pewni, że próbujemy odnaleźć sprawcę, który szybko zostanie pociągnięty do odpowiedzialności" - napisali poirytowani organizatorzy konkursów w Saksonii na oficjalnym profilu na Facebooku.









Trudny powrót PŚ do Klingenthal

Niemcy zapewnili, że mimo problemu zawody odbędą się bez przeszkód. Ilość wyprodukowanego wcześniej puchu ma wystarczyć do dobrego przygotowania skoczni.

Zimowe konkursy w Klingenthal odbędą się po raz pierwszy od grudnia 2016 roku. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.