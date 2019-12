Kamil Stoch: było trochę turbulencji

Kwalifikacje odbyły się w piątek trzynastego. Jaki to był dzień dla Kamila Stocha? – Było trochę pracy, ale i trochę turbulencji – odpowiedział skoczek, któremu odległość 122,5 metra dała 19. miejsce.

- Cały czas szukam czegoś, żeby normalnie skakać. Piątkowa próba była jednak w porządku. Jestem z siebie zadowolony. Moje skoki są dobre. Czasem pojawiają się różne błędy i muszę sobie z nimi radzić, tak jak dziś na przykład – dodał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kamil Stoch w kwalifikacjach w Klingenthal

Najlepszy z Polaków w piątek, Piotr Żyła, zaliczył 135,5 metra. Wygrał będący ostatnio w formie Stefan Kraft.

Dobre wspomnienia

Klingenthal jest dla polskich skoczków wyjątkowe. Trzy lata temu wygrali tu bowiem swój pierwszy konkurs drużynowy. – To już historia. Może niektórzy do niej wracają, ale w tym momencie nie jest ważne, że kiedyś tu wygraliśmy. Skupiam się na tym, co przed nami – skomentował Stoch.

Według zawodnika z Zębu Polacy będą w gronie faworytów. W składzie Biało-Czerwonych, oprócz Stocha, znaleźli się: Piotr Żyła, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Ta sama czwórka rywalizowała w listopadzie w Wiśle, gdzie nasza drużyna zajęła trzecie miejsce.

Początek sobotnich zawodów o godzinie 16:00. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.