Stoch zdradził, co będzie robić, gdy skończy karierę. "Poczyniłem już kroki w tym kierunku"

Cykl Raw Air został nagle przerwany 12 marca z powodu epidemii koronawirusa. Do tego czasu rozegrano trzy serie kwalifikacyjne, dwa konkursy indywidualne i jedną drużynówkę. Najlepszy wynik uzyskał Kamil Stoch, który nie tylko odniósł triumf w całym cyklu, ale również zajął najwyższe miejsce na podium w jednym z konkursów indywidualnych. Zobacz wszystkie skoki Polaka z Raw Air.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

- Wciąż mam w sobie energię i motywację, by w dalszym ciągu się rozwijać - mówił niedawno Stoch w programie Eurosportu "Okno na sport". - Mam poczucie, że mogę skakać jeszcze lepiej, dalej i ładniej. To motywuje mnie do dalszej pracy. Mogę udoskonalać moje skoki. Na tym się obecnie koncentruję najbardziej, mniej na konkretnych wynikach - wyjaśnił.

"Pomagać przyszłym mistrzom"

W poniedziałkowym "Przeglądzie Sportowym" wybitny zawodnik zdradził z kolei, co planuje robić po zakończeniu kariery zawodnika. Okazuje się, że mógłby pracować przy skokach w innej roli.

- Poczyniłem już nawet kroki w tym kierunku - wyjawił Stoch. - Kilka lat temu założyliśmy z moją żoną Ewą klub sportowy, który super działa i się rozwija. Jest tam coraz więcej młodych zawodników i kiedyś chciałbym się w nim bardziej udzielać. To znaczy pomagać przyszłym mistrzom, przekazywać im doświadczenie i wiedzę. Inna sprawa, że skoki się zmieniają i to, co powiem młodym dzisiaj, może za dziesięć lat nie będzie aktualne - analizował.

"Pole do rozwoju"

- Kamil Stoch trener, mentor czy organizator? - dopytywał dziennikarz "PS", Kamil Wolnicki.

- Bardziej trener. Nie jestem dobrą osobą do organizacji. Potrzebuję, żeby ktoś myślał za mnie. Jestem bardziej człowiekiem, który wykonuje polecenia, a nie zleca. Rola trenera wiąże się z kwestiami organizacyjnymi, więc tutaj będę miał pole do rozwoju - ocenił trzykrotny mistrz olimpijski.

Stoch przyznał, że na razie widzi się przede wszystkim w roli trenera klubowego. Nie wykluczył jednak, że pewnego dnia może stanąć z chorągiewką w dłoni i wypuszczać do boju kolejne pokolenia reprezentantów Polski. W roli trenera kadry na pewno mogłoby mu pomóc wielkie doświadczenie, jakie zdobył podczas dotychczasowej kariery.

- Dobrze jest znać dyscyplinę od strony zawodnika. Łatwiej jest zrozumieć pewne mechanizmy i sytuacje - zaznaczył.