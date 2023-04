Uznany trener na ratunek polskich skoków. "Rozmowy trwają"

Skoki narciarskie oglądaj w Eurosporcie, Eurosporcie Extra w Playerze i TVN

57-letni Rodlauer kilka tygodni temu odszedł z austriackiej kadry. Trener ogłosił decyzję w dniu zakończenia sezonu Pucharu Świata, w którym Eva Pinkelnig sięgnęła po Kryształową Kulę, a Austriaczki wygrały rywalizację w Pucharze Narodów.

Współpraca trwała od sezonu 2018/2019. W tym czasie także Marita Kramer pod wodzą Rodlauera świętowała zdobycie Pucharu Świata, austriackie zawodniczki kolekcjonowały medale mistrzostw globu (łącznie osiem), w tym złoto w drużynie.

PZN o rozmowach z Rodlauerem

Trudne rozmowy skoczków. Mieli medale, została wielka niepewność Dla kadry... czytaj dalej » Rodlauer wie, jak odnosić sukcesy. Uchodzi za jednego z największych fachowców w kobiecych skokach. Porzucił pracę z rodaczkami, bo nie dogadywał się ze związkiem. Różnice zdań były zbyt duże, trener nie czuł wsparcia przełożonych.

Doświadczony szkoleniowiec nie wybiera się na emeryturę. Szuka wyzwań, choć na pewno nie w ojczyźnie.

Ostatnio w rozmowie z portalem sport.pl Austriak ujawnił, że skontaktował się z nim Adam Małysz, prezes PZN. Dodał, że negocjacje trwają, decyzja jeszcze nie zapadła. Rodlauer ma również oferty z innych krajów, ale ewentualną pracę w Polsce określił jako "bardzo pociągające zadanie". Dobrze orientuje się w naszych realiach, bo zna Thomasa Thurnbichlera, rodaka, który zdążył przepracować cały sezon z polskimi skoczkami.

- Rozmowy trwają. Informacje dotyczące kadr podamy pod koniec kwietnia - mówi w rozmowie z eurosport.pl Winkiel.

W poprzednim sezonie z polskimi skoczkiniami pracowali Szczepan Kupczak i Marcin Bachleda jako trenerzy grup regionalnych - odpowiednio w Beskidach i na Podhalu. Za tego głównego uchodził Kupczak, do niedawna kombinator norweski i dopiero zbierający trenerskie doświadczenia. Dlatego w jednym z wywiadów Małysz przyznał, że został rzucony na głęboką wodę.

Wcześniej, w latach 2019-2022, trenerem reprezentacji był Łukasz Kruczek. Pokładano w nim duże nadzieje, ale nie zdołał zbudować konkurencyjnej drużyny. Został w PZN, obecnie pełni funkcję koordynatora do spraw skoków narciarskich.

Równia pochyła

Dlatego obraz kobiecych skoków narciarskich w Polsce jest przygnębiający. To równia pochyła. Daleko im do sukcesów panów, choć panie miały do tego równać. Plany były ambitne, rozłożone na lata pracy, które miały dać nawet medale wielkich imprez, ale w poprzednim sezonie PŚ tylko Nicole Konderla potrafiła zapunktować w zawodach. Jej dorobek był zresztą skromny. Raptem sześć punktów w ośmiu występach i 51. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu.

Do tego w trakcie mistrzostw świata w Planicy zakończenie sportowej kariery ogłosiła Kinga Rajda. Była nadzieją polskich skoków, a gdy tłumaczyła swoją decyzję przed kamerą Eurosportu wyznała, że czuje żal i niespełnienie.

Małysz niejednokrotnie powtarzał, że skoki pań w Polsce to trudny temat.

Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/24. Poznaliśmy proponowany terminarz Międzynarodowa... czytaj dalej » - Dziewczyny dostały wszystko, co było możliwe. Podobne warunki, podobny system szkolenia jak skoczkowie, ale to nie zadziałało. Wręcz słyszałem głosy, że miały za dobrze, że nie miały o co walczyć. Bardzo liczyłem na Konderlę, która ma dobre warunki do skakania. Przypuszczałem, że jej postęp będzie obecnie większy. Zresztą takie zapewnienia słyszałem od Łukasza Kruczka, no ale jesteśmy w takim miejscu, a nie innym - tłumaczył w rozmowie z eurosport.pl prezes PZN.

- Borykamy się z wielkimi problemami. Dziewczyny albo są kontuzjowane, albo nie chcą jechać na zawody, bo ich skoki są słabe. Od paru weekendów nie startują w Pucharze Świata, tylko czasem w zawodach niższej rangi. Myślę, że wiosną albo wcześniej trzeba będzie usiąść i zastanowić się, co z tym możemy zrobić, bo chyba próbowaliśmy wszystkich metod, a jest tak samo. Nawet gorzej - zapowiadał Małysz przed MŚ w Planicy.

Drugie podejście

Ze środowiska narciarskiego płyną głosy, że kobiece skoki nad Wisłą może uratować osoba z zewnątrz, czyli zagraniczny szkoleniowiec, który bez oglądania się na innych narzuci swoje warunki pracy. Blisko tego było przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu, ale jeden z trenerów, ponoć doświadczony w pracy z kobietami, odmówił w ostatniej chwili z powodów osobistych.

Rodlauer to druga próba podjęta przez PZN. Być może skuteczna.

- Od dawna jesteśmy zdeterminowani, żeby wyciągnąć z kryzysu kobiece skoki - zapewnia Winkiel.