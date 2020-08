Schlierenzauer nie był w stanie trenować. Wszystko przez tajemniczą chorobę

Gregor Schlierenzauer walczy o powrót do formy

Cykl Raw Air został nagle przerwany 12 marca z powodu epidemii koronawirusa. Do tego czasu rozegrano trzy serie kwalifikacyjne, dwa konkursy indywidualne i jedną drużynówkę. Najlepszy wynik uzyskał Kamil Stoch, który nie tylko odniósł triumf w całym cyklu, ale również zajął najwyższe miejsce na podium w jednym z konkursów indywidualnych. Zobacz wszystkie skoki Polaka z Raw Air.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Została tylko Wisła. Zawody Letniego Grand Prix odwołane Kolejne zawody... czytaj dalej » Choroba zabrała mu trzy tygodnie treningu. Później powoli wracał do aktywności fizycznej, ale - jak ocenił - to były trudne dni.

- W dobie pandemii człowiek każdą infekcję traktuje jeszcze poważniej i jest większy stres. Chodziłem po lekarzach, robiłem testy, miałem ciągle konsultacje. Czekanie na wyniki to był koszmar. Człowiek próbuje pozostać optymistą, ale nie jest łatwo. Po najmniejszym ruchu czułem się jakbym właśnie przebiegł maraton. Powodu do końca nie znam, ale ustalono, że miałem wirusową infekcję - powiedział czterokrotny medalista olimpijski.

Zacząć od małych kroczków

To wszystko spowodowało, że musiał odwołać zgrupowanie w Bischofshofen, bo nie był w stanie trenować.

- Musiałem znowu zacząć od małych kroczków. Postanowiłem, że najpierw pojadę na małą skocznię do Stams i to był chyba dobry pomysł - ocenił Schlierenzauer, który w ostatnich latach stara się wrócić do światowej czołówki.

Mimo wszystko 12-krotny medalista mistrzostw świata ma w planach start w Wiśle, gdzie na 22-23 sierpnia planowane jest Letnie Grand Prix w skokach narciarskich.