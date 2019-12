Doleżal odetchnął. "Wiedzieliśmy, że Stochowi niewiele brakuje"

Oto, co do powiedzenia miał lider polskiej kadry po swoim sobotnim triumfie w Engelbergu.

Oto, co do powiedzenia miał "Wewiór" po sobotnich zmaganiach na Gross-Titlis.

Stoch pokazał klasę. Wygrał pierwszy raz w sezonie Genialny Kamil... czytaj dalej » Stoch okazał się najlepszy w pierwszym, sobotnim konkursie. Postraszył już w kwalifikacjach, w których zajął drugie miejsce (137 m). W zawodach prowadził po pierwszej serii (138 m), w tej finałowej również nie zawiódł (136 m). O 1,7 pkt. wyprzedził drugiego Austriaka Stefana Krafta i o 11,1 pkt. trzeciego Niemca Karla Geigera.

Doleżal: Stoch pokazał jaki jest

- Tydzień temu w Klingental mówiliśmy, jaka jest rezerwa u Kamila i na co go stać. Trzeba było przeanalizować jego skoki, bo wiedzieliśmy, że niewiele w nich brakuje, żeby stanął na podium albo wygrał. W sobotę swoimi wszystkimi próbami pokazał, jaki jest - skomentował przed kamerą Eurosportu Doleżal.



- Miał pewną ideę po analizie w Klingental i ją wykonał. To zawodnik, który coś usłyszy od trenera i robi to w następnym skoku. Na pewno potrzebował takiego zwycięstwa. Nie interesuje go ósme czy dwunaste miejsce. On potrafi wygrywać - skwitował trener polskiej reprezentacji.



W sobotę ósmy był Piotr Żyła, 22. Dawid Kubacki, a 25. Stefan Hula. Po pierwszej serii udział w konkursie zakończyli 34. Maciej Kot i 39. Klemens Murańka.

Drugi konkurs w Engelbergu w niedzielę

Stoch po pierwszym zwycięstwie w sezonie awansował na piąte miejsce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (246 pkt.). Nowym liderem został Kraft - 356 pkt.

W niedzielę w Engelbergu odbędzie się drugi konkurs indywidualny. Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 13.30, a pierwsza seria konkursowa ma rozpocząć się o 15.00. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player, relacja na żywo w eurosport.pl.

Wyniki sobotniego konkursu w Engelbergu Zawodnik Punkty 1. Kamil Stoch (Polska)

288,7 2. Stefan Kraft (Austria)

287 3. Karl Geiger (Niemcy) 277,6 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

274,1 5. Marius Lindvik (Norwegia)

272,5 6. Johann Andre Forfang (Norwegia)

272,4

7. Daniel Huber (Austria)

268,6 8. Piotr Żyła (Polska)

265,4 9. Robert Johansson (Norwegia)

265,1 10. Pius Paschke (Niemcy)

264,3

--- 22. Dawid Kubacki (Polska) 244,3 25. Stefan Hula (Polska)

236,8 34. Maciej Kot (Polska) 114,3 39. Klemens Murańka (Polska)

110