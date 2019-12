Stoch błysnął na szczęśliwej skoczni. Pozostali Polacy przegrali z wiatrem

Oto, co do powiedzenia miał "Wewiór" po sobotnich zmaganiach na Gross-Titlis.

Oto, co do powiedzenia miał lider polskiej kadry po swoim sobotnim triumfie w Engelbergu.

Oto, co miał do powiedzenia po niedzielnych zmaganiach na Gross-Titlis Kamil Stoch, który zajął piąte miejsce.

- Mam nadzieję, że w końcu rozpocznę sezon w Engelbergu. Na razie to takie podskakiwanie w moim wykonaniu - wyznał jeszcze w Klingenthal Stoch. Lepszego miejsca na przełamanie nie mógł trafić. Poprzednio w Szwajcarii stawał na podium osiem razy, w tym raz wygrał (2013).

Stoch doczekał się

W sobotę dołożył drugie w karierze zwycięstwo. Prowadził już po pierwszej serii po skoku na odległość 138 m.

W serii finałowej nie zawiódł - 136 metrów. O 1,7 pkt wyprzedził drugiego Austriaka Stefana Krafta i o 11,1 pkt trzeciego Niemca Karla Geigera.

- Wszystkie skoki (łącznie z tym z kwalifikacji - red.) były na bardzo dobrym, wysokim poziomie. W ostatnim wkradło się trochę nerwów, ale technicznie było w porządku - skomentował w rozmowie z reporterem Eurosportu Stoch.



I dodał: - Od kilku lat jest tak, że muszę się rozpędzić i mniej więcej w tym czasie osiągam dobrą, stabilną dyspozycję. Od Engelbergu zaczynam skakać na wysokim poziomie i sam czuję, że tutaj albo jestem w dobrej dyspozycji, albo coś nie gra i czeka mnie jeszcze mnóstwo pracy.

Mistrz z Zębu, wygrywając pierwszy konkurs PŚ w sezonie i 34. w karierze, wyprzedził w klasyfikacji wszech czasów Niemca Jensa Weissfloga (33). Przed Stochem są tylko Fin Janne Ahonen (36), Adam Małysz (39), Fin Matti Nykanen (46) i Austriak Gregor Schlierenzauer (53), który jako jedyny wciąż skacze.



Z pozostałych Polaków w sobotnich zawodach ósmy był Piotr Żyła, 22. Dawid Kubacki, a 25. Stefan Hula. Po pierwszej serii odpadli 34. Maciej Kot i 39. Klemens Murańka.

Wiatr rozdawał karty

W niedzielnym, drugim konkursie w Engelbergu równych nie miał sobie Japończyk Ryoyu Kobayashi, choć na półmetku zajmował siódmą pozycję. Drugi był Słoweniec Peter Prevc, a trzeci Jan Hoerl. 21-letni Austriak po raz pierwszy w karierze stanął na podium pucharowych zawodów.



A Polacy? Stoch, który po pierwszej serii był piąty (128,5 m), ostatecznie zakończył konkurs na dziewiątym miejscu (118,5 m w drugiej próbie). I tak był najwyżej z Biało-Czerwonych, awansując przy okazji na czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej PŚ (skorzystał na katastrofalnym występie Norwega Daniela-Andre Tandego, który w niedzielę był dopiero 58.).

Źródło: Grzegorz Momot / PAP Kamil Stoch i inni skoczkowie rywalizowali w weekend w Engelbergu

Z Biało-Czerwonych do finału awansował jeszcze tylko Stefan Hula, który był 28. (115,5 m/117,5 m). Z rywalizacją po jednym skoku odpadli: 33. Piotr Żyła - 111 m, 35. Maciej Kot - 109,5 m, 44. Klemens Murańka - 113,5 m, 47. Dawid Kubacki - 113,5 m oraz 52. Jakub Wolny - 108,5 m.



W polskiej ekipie na najbardziej niekorzystne warunki trafił Żyła. Podczas skoku wiał mu tylny wiatr o sile prawie 2 m/s. Polak otrzymał aż 26 pkt rekompensaty, ale to było za mało, aby awansować.



- W tym sezonie cały czas mamy huśtawkę nastrojów. Pogoda pokrzyżowała plany. Nie ma się co oszukiwać, w niedzielę skoki chłopaków nie były takie, na jakie ich stać. Cały czas czegoś brakuje. Widać, że raz jest super, a raz gorzej. Tym razem myślę, że na pochwałę zasłużył Stoch, bo skakał naprawdę przyzwoicie. W drugiej próbie miał pecha i zostały odjęte mu punkty. Trudno jest walczyć o lepszą odległość w takich warunkach - przyznał dyrektor sportowy PZN Adam Małysz na antenie Eurosportu.

Ze zmiennym, silnym wiatrem nie poradzili sobie nie tylko Biało-Czerwoni, ale także m.in. Szwajcar Simon Ammann, który obiekt w Engelbergu zna chyba najlepiej ze wszystkich. Czterokrotny złoty medalista olimpijski uzyskał tylko 85,5 m, co było najkrótszą próbą w konkursie, i zajął ostatnie 63. miejsce.



W finałowej serii warunki pogodowe trochę się poprawiły, wiatr jednak przeważnie nadal wiał z tyłu skoczni, ale był trochę słabszy.



Pecha w drugiej serii miał Kraft. Austriak, który do tej pory był liderem PŚ, a w niedzielę na półmetku plasował się na czwartym miejscu, upadł po lądowaniu i został sklasyfikowany na 18. pozycji. W PŚ jest drugi, 71 pkt za Kobayashim, który zgromadził 440.

Kadra na Turniej Czterech Skoczni

Zawody w Engelbergu były ostatnim sprawdzianem skoczków przed Turniejem Czterech Skoczni, który rozpocznie się 29 grudnia w Oberstdorfie (dzień wcześniej zaplanowano kwalifikacje). Biało-Czerwoni mieli w planach jeszcze w świąteczny czwartek mistrzostwa Polski w Wiśle-Malince, ale konkurs został odwołany z powodu zbyt wysokich temperatur i braku śniegu.



Trener Michal Doleżal w niedzielę ogłosił, że w 68. edycji TCS wystąpią Stoch, Kubacki, Żyła, Kot, Hula i Wolny.



Trener Michal Doleżal w niedzielę ogłosił, że w 68. edycji TCS wystąpią Stoch, Kubacki, Żyła, Kot, Hula i Wolny.