Stoch do Kubackiego: miałeś skoczyć nie za blisko, nie za daleko

To najlepszy wynik Polaków w tym sezonie. W Klingenthal wyprzedzili Austriaków i Japończyków.

Kubacki się nie przestraszył. Tak przypieczętował polskie zwycięstwo Dostał... czytaj dalej » - Każdy zrobił to, co umiał najlepiej. W sobotę wszystko ułożyło się dla nas znakomicie – podsumował Stoch.

Prima sort Kubackiego

Wszystko miało rozstrzygnąć się między Austriakiem Stefanem Kraftem a Kubackim. Świetne próby kolegów dały Polakowi komfort w postaci 17-punktowej przewagi, czyli około 9,5 m. Oczywiście przy założeniu, że obaj trafią na takie same warunki. Niby bardzo dużo, ale przecież Kraft to wielka firma. Austriak w nienagannym stylu uzyskał 133,5 m i czekał. Wirtualny przelicznik wskazywał, że Polakowi potrzebne jest 126, może 127 metrów. On skoczył 137 m.

- Skoczyłem nie za blisko, nie za daleko. Tak prima sort - opisał Kubacki.

"Prima sort" w języku potocznym oznacza coś idealnego.

- Takie właśnie było twoje zadanie - wtrącił uśmiechnięty Stoch, który był bardzo zadowolony z postawy całej drużyny. - Ten sukces to wynik naszej pracy i całego sztabu szkoleniowego. Oni harują dzień i noc. W sobotę wszystko złożyło do kupy i mamy zwycięstwo. Ja czułem się dobrze. Oddałem dwie solidne próby. Bez większego szaleństwa, ale na porządnym poziomie – dodał.

Kubacki tylko przytaknął. - Jako drużyna pokazaliśmy, że jesteśmy mocni - stwierdził.

Oprócz Stocha i Kubackiego w zwycięskim składzie Polaków znaleźli się Piotr Żyła i Jakub Wolny. Wszyscy Polacy oddali dalekie, równe skoki, co dało 25-punktową przewagę nad drugimi w sobotę Austriakami. Na trzecim miejscu stanęli Japończycy, którzy stracili do Biało-Czerwonych 60 punktów.

W niedzielę konkurs indywidualny.