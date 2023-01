Kubacki wie, gdzie leży problem. "Nie jest to łatwe do wprowadzenia"

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozstrzygnięcia pierwszego konkursu indywidualnego na skoczni Kulm sprawiły, że w walce o Kryształową Kulę prowadzenie przejął Halvor Egner Granerud. Norweg pewnie triumfował po lotach na 238 i 231 metrów.

"Konkurencja błędów nie wybacza"

Dotychczasowy lider PŚ na półmetku sobotnich zmagań sensacyjnie plasował się na odległej 15. pozycji. Przy nieco słabszych podmuchach pod narty uzyskał tylko 194,5 metra. Przyznał również, że w jego próbę wkradł się błąd techniczny, który sporo go kosztował w ostatecznym rozrachunku.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Kubackiego z 1. serii sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf

- Na pewno nie był to fajny skok. Przy odbiciu było delikatnie na kolano. Przez to troszkę za szeroko poszły narty i jedną mi odciągnęło, na tym straciłem trochę wysokości. Warunki też nie były wybitne, więc później z tego co zostało, ciężko było lecieć. Uciągnąłem ile się dało - wyjaśnił Kubacki w wywiadzie dla Eurosportu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki po sobotnim konkursie lotów w Bad Mitterndorf

Mimo wyraźniej poprawy w finałowej serii (230,5 m) lider polskiej kadry zdołał awansować tylko na 10. lokatę. Ważniejsze jednak w kontekście dalszej rywalizacji w trwającym sezonie było ustalenie, skąd biorą się błędy. Kubacki stwierdził, że wraz ze sztabem trenerskim znalazł rozwiązanie, lecz wprowadzenie zmian wymaga jeszcze trochę pracy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Kubackiego z 2. serii sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf

- Tutaj konkurencja błędów nie wybacza. To jest oczywiste, ale też myślę, że w okresie po turnieju (Czterech Skoczni - przyp.) tym skokom delikatnie czegoś brakowało. Uważam, że teraz, przed lotami, znaleźliśmy czego. Nie jest to łatwe do wprowadzenia, ale jak pokazują pojedyncze skoki, to działa - powiedział zawodnik pochodzący z Nowego Targu.

Loty narciarskie Bad Mitterndorf 2023. Program niedzielnych zawodów

12.45 – kwalifikacje

14.15 - pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.