Kraftowi marzą się loty po 300 metrów

Stefan Kraft to rekordzista świata w długości skoku narciarskiego

- Nadal nie mogę w to uwierzyć. Jestem bardzo szczęśliwy – powiedział Stefan Kraft po niedzielnym zwycięstwie w Sapporo. Austriak znokautował rywali na Okurayamie. Transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Kraft: To najlepszy konkurs w moim życiu

Skok na odległość 136 metrów zapewnił Stefanowi Kraftowi triumf w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie.

Stefan Kraft oddał skok na odległość 134,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen.

26-letni Austriak to jeden z większych specjalistów od skoczni mamucich. To właśnie Kraft dzierży rekord świata w długości ustanego skoku - trzy lata temu w Vikersund skoczył 253,5 metra, co jest nieoficjalnym rekordem świata.

Piątkowe kwalifikacje odwołane. Zmiany dotyczą też sobotniego konkursu Pogoda torpeduje... czytaj dalej » Kraft jest w wąskim, sześcioosobowym klubie skoczków, którzy złamali granicę 250 metrów (ze swoim 251,5 metra Kamil Stoch w tej klasyfikacji jest czwarty ex aequo z Andersem Fannemelem), ale ciągle mu mało. Przed pierwszymi zawodami Pucharu Świata w lotach w tym sezonie na Kulm austriacki rekordzista wyszedł z propozycją dużo dłuższych skoków.

- Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skakać po 270, 280, 300 metrów - zaskoczył Kraft cytowany przez SPOX. - Dzięki nowym wiązaniom prawie nie ma już upadków. Loty stały się tak bezpieczne, a pozycja skoczka w locie tak stabilna, że można skakać nawet po 300 metrów - stwierdził lider Pucharu Świata, który jednak nie łudzi się, że będzie mu dane polecieć tak daleko.

O ile pogoda na to pozwoli, w sobotę rozegrany zostanie konkurs na mamucie w Tauplitz/Bad Mitterndorf z siedmioma Polakami. Na razie organizatorzy zrezygnowali w ogóle z kwalifikacji, które w piątek storpedował wiatr.

