Chwile grozy Krafta. Kosmiczny lot i mocne uderzenie głową w zeskok

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Andrzeja Stękały z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Pawła Wąska z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Karla Geigera z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Roka Masle z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Kamila Stocha z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Dawida Kubackiego z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Piotra Żyły z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Stefana Krafta z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Halvora Egnera Graneruda z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Michaela Hayboecka z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Później jedna z jego nart uderzyła w nagrodę za triumf w cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela o sobotnich treningach kobiet w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kacper Merk o stanie zdrowia Stefana Krafta. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po sobotnim konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tak się lata po rekord świata. Autorka "nie może przestać się uśmiechać" W Vikersund pisze... czytaj dalej » Sobotni konkurs lotów zaliczany do klasyfikacji Raw Air 2023 zaplanowano na 16.30. Godzinę wcześniej ruszyła seria próbna.

Trzymał się za głowę

Jako jeden z ostatnich na belce zameldował się Kraft. Austriak, aktualny rekordzista świata, korzystając ze sprzyjających warunków pofrunął daleko za rozmiar skoczni (240 m). Do lądowania na 249. metrze podchodził z dużej wysokości i to okazało się przekleństwem. Ogromna siła sprawiła, że stracił kontrolę nad ciałem, odchylił się do tyłu i z dużym impetem uderzył najpierw plecami, a później głową w zeskok. Na nartach zdołał się utrzymać, ale już w trakcie odjazdu widać było, że odczuł skutki uderzenia. Skocznię opuszczał zamroczony.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skoki Krafta i Graneruda z sobotniej serii próbnej w Vikersund – Raw Air 2023

Szczęśliwie wydaje się, że Kraftowi nic się nie stało. Jak mówił w raporcie przed konkursem Kacper Merk, skoczek miał rozmawiać już ze swoim sztabem szkoleniowym i poinformował, że wszystko jest w porządku.

Konkurs w Vikersund od 16.30. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1, Eurosporcie Ekstra w Playerze.Wyniki i relacja na żywo w eurosport.pl.