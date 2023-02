Dramatyczny krzyk Norweżki podczas skoku. "Był to prawie strach przed śmiercią"

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Na szczęście dla Opseth skończyło się na strachu, choć - jak wyznała w rozmowie z telewizją NRK - ten środowy skok w Trondheim "chyba nie powinien mieć miejsca".

Wyjaśniła, że doszło do niebezpiecznej kombinacji zbyt dużej prędkości z warunkami, które diametralnie zmieniły się. Słowem, powiało pod narty.

"Prawie strach przed śmiercią"

Efekt był taki, że 23-letnia Norweżka na obiekcie o wielkości 105 metrów poleciała około 116-117 m. Udało jej się uniknąć poważnego upadku, wylądowała na dwie nogi i podparła się rękami.

Nic jej się nie stało, ale w trakcie lotu spodziewała się najgorszego, bo zaczęła krzyczeć.



- Byłam przede wszystkim w szoku, kiedy wyszłam z progu i osiągnęłam taką wysokość. Nie do końca wiem, co przeszło mi przez głowę, ale był to prawie strach przed śmiercią. Pomyślałam: "Cholera, teraz wyląduję na płaskim i połamię sobie wszystkie kości" - powiedziała Opseth, która w mediach społecznościowych swój skok porównała do niedawnego lotu Timiego Zajca w Willingen. Słoweniec też przeżył chwile grozy, gdy dostał potężny podmuch wiatru.

Norweżka zrezygnowała z występów w zawodach Pucharu Świata w Hinzenbach (10-11 lutego) właśnie na rzecz poszukiwania formy w Trondheim przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Planicy. W trwającym sezonie Opseth wygrała trzy konkursy, w tym Wiśle, i w klasyfikacji generalnej zajmuje szóste miejsce (634 pkt).

Prowadzi Austriaczka Eca Pinkelnig (1242 pkt).