Trudne rozmowy skoczków. Mieli medale, została wielka niepewność

Zobacz lot Andrzeja Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Andrzeja Stękały z prologu do niedzielnego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Macieja Kota z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Thomas Thurnbichler tchnął nowe życie w kadrze A. Osiągnięcia Biało-Czerwonych pod wodzą austriackiego trenera były dużo lepsze niż w ostatnim sezonie pracy Czecha Michala Doleżala. W końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2022/2023 widnieje dziesięć polskich nazwisk, w tym Kota, choć na odległej 78. pozycji z czterema punktami. Zdobył je za 27. miejsce w zawodach w Rasnovie, gdzie pojechało zaplecze reprezentacji. Najlepsi w tym czasie szlifowali formę na mistrzostwa świata w Planicy.

W Pucharze Świata Kot wystartował jeszcze na inaugurację w Wiśle, ale do pierwszego konkursu nie zakwalifikował się, w drugim był 50. Jako członek kadry B rywalizował głównie w Pucharze Kontynentalnym, drugiej lidze skoków narciarskich. Punktował tam regularnie, ale w żadnych zawodach nie potrafił doskoczyć do podium. Nie miał argumentów, żeby przekonać do siebie Thurnbichlera.

Maciej Kot: ogromny zawód

Odmienił polskie skoki, ale podwyżki nie dostanie. PZN o przyszłości Thurnbichlera Polskie skoki... czytaj dalej » To kolejna smutna zima 31-letniego zawodnika z Limanowej, który nie potrafi odnaleźć formy pozwalającej na powrót do światowej czołówki. A należał do niej bez dwóch zdań, czego dowodem były choćby dwa wygrane konkursy PŚ (sezon 2016/2017), drużynowe medale mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

- Ostatni sezon był bardzo nieudany - przyznaje w rozmowie z eurosport.pl Kot.

- Ogromny zawód, zwłaszcza że chyba nigdy tak ciężko nie pracowałem w okresie przygotowawczym, a później w trakcie zimy. Mieliśmy nowe metody treningowe, wprowadziliśmy sporo innowacji, dlatego uważam, że jako grupa poczyniliśmy postęp. Sam dostrzegłem u siebie poprawę w niektórych aspektach, ale w jednym, czyli dobrych skokach i wynikach, tego nie było. Być może zbyt dużo analizowałem, jak powinien wyglądać mój skok i tylko komplikowałem tym sprawę. Temat jest już jednak zamknięty, rachunek sumienia zrobiony - zaznacza.

21 marca Kot za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że dobiegła końca jego współpraca ze sponsorem, który reklamował się na jego kasku i czapce. To jedyne miejsca, z których skoczek narciarski, według przepisów, czerpie bezpośrednie korzyści.

Maciej Kot o poszukiwaniach sponsora

Kot szuka obecnie nowego dobrodzieja, przygotowuje oferty dla zainteresowanych współpracą firm. - Na pewno łatwiej to robić po udanym sezonie. Skoki narciarskie to oczywiście moja pasja, ale przede wszystkim praca, za którą chciałbym otrzymywać wynagrodzenie. To już nie jest etap, kiedy mogę bawić się skokami, bo mam na utrzymaniu rodzinę - tłumaczy.

Słoweńcy dumni po geście Laniszka. "Rozważa oddanie medalu Kubackiemu" Piękny gest Anże... czytaj dalej » - Wóz albo przewóz? Myślę, że trochę tak jest. Lata lecą, coraz trudniej jest konkurować z młodszymi zawodnikami. Cały czas próbuję rozwijać się, korzystać przede wszystkim z zebranego doświadczenia. Pewną nadzieją i pocieszeniem dla mnie jest postawa Piotrka, Kamila czy Dawida. Przecież Żyła, cztery lata starszy ode mnie, niedawno znów został mistrzem świata. Zatem albo wrócę na odpowiednie tory i będę czerpał satysfakcję ze skoków, albo trzeba będzie pomyśleć o innym planie na przyszłość - dodaje Kot.

Na razie nie traci nadziei. Skoki są priorytetem, nawet jeśli nie znajdzie sponsora. - Czuję, że wciąż drzemie we mnie potencjał. Myślę, że praca, którą wykonałem tej zimy, nie pójdzie na marne. Do kolejnego sezonu przygotowuję się, jak najlepiej potrafię. Dalej będę walczył - zapewnia Kot.

Andrzej Stękała: wynikowo nie chciało ruszyć

Także sportowa kariera Stękały znalazła się na zakręcie. Po bardzo dobrym sezonie 2020/2021, okraszonym drugim miejscem w zawodach PŚ w Zakopanem i brązowymi medalami MŚ w drużynie, przyszło tąpnięcie w wynikach. Zeszła zima zleciała mu na walce w Pucharze Kontynentalnym (najwyżej, dziewiąty, był w Klingenthal).

W PŚ nie zdobył punktu, choć startował w Wiśle i na mamutach w Vikersund i Planicy.

- Wynikowo nie chciało ruszyć, sezon był gorszy od poprzedniego. Ale czułem, że byłem blisko, że uda się jeden konkurs i pójdzie już z górki. Dobrym przykładem jest Olek Zniszczoł. Długo się męczył, nie mógł wejść do trzydziestki w Pucharze Świata, a jak się załapał, to kręcił się potem w okolicach dwudziestki. Może gdybym dostał więcej szans, toby w końcu ruszyło? - zastanawia się Stękała.

- Niestety w Pucharze Kontynentalnym nie pokazywałem, że mógłbym je dostać - dodaje gorzko.

Z końcem kwietnia wygasa jego umowa z dotychczasowym sponsorem. Po Świętach Wielkanocnych 27-letni skoczek z Zakopanego jest umówiony na rozmowy w sprawie jej ewentualnego przedłużenia. - Liczę, że uda się dojść do porozumienia, choć wiem, jaka była zima w moim wykonaniu. Niczego na sto procent nie mogę być pewny - przyznaje Stękała.

A jeśli sponsora nie będzie? Stękała na pewno nie rozważa porzucenia skoków. Jest dobrej myśli.

- Mam nadzieję, że nadal będę miał sponsora i będę mógł kontynuować karierę, bo wiem, że mam potencjał. Szkoda byłoby zmarnować to, co w ostatnim sezonie wypracowałem. W naturze nic nie ginie. Stać mnie na dobre skakanie - podkreśla.

Źródło: Newspix Za Maciejem Kotem (z lewej) i Andrzejem Stękałą nieudana zima