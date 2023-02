"Pobudzony" Stoch. "Wydaje się, że założenia udało się zrealizować"

Zobacz skok Francisco Moertha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Karla Geigera z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Ruce.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po niedzielnym konkursie w Ruce.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Ruce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Ruce.

Zobacz, co Piotr Żyła powiedział o pracy nad lądowaniem.

Zobacz rozmowę z Naokim Nakamurą, w której Japończyk opowiedział, dlaczego przeprowadził się do Niemiec.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po czwartkowych treningach w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po piątkowym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt.

Zobacz, co powiedzieli szwajcarscy skoczkowie o rywalizacji w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler przed piątkowymi kwalifikacjami w Engelbergu.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach w Engelbergu.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz skok Manuela Fettnera z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o dyskwalifikacji Pawła Wąska w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po ceremonii wręczenia nagród po niedzielnym konkursie w Engelbergu.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler przed rozpoczęciem rywalizacji na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Sebastian Danikiewicz o problemach z wyciągiem na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler przed konkursami w Sapporo.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Willingen.

Zobacz, co powiedział Janusz Malik o Kamilu Stochu po sobotnim konkursie w Willingen.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Stoch nie poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w ostatni weekend w Lake Placid rywalizowali najlepsi skoczkowie świata. Mistrz z Zębu odpoczywał, przede wszystkim psychicznie, od skakania. Poprzednie występy w Willingen mu nie wyszły. Do drugiego konkursu nie zakwalifikował się, stąd decyzja sztabu szkoleniowego o wycofaniu Stocha z Pucharu Świata. Sam zawodnik przyznał, że to najlepsza z możliwych decyzja.

Pod okiem pierwszego trenera

"Nasi najlepsi skoczkowie nie pojadą do Rasnova". Thomas Thurnbichler o powodach tej decyzji W przyszłym... czytaj dalej » Zgodnie z zapowiedziami Thurnbichlera Stoch ćwiczył w piątek i w poniedziałek pod okiem Zbigniewa Klimowskiego, swojego pierwszego trenera w karierze. Odbyli treningi typowo siłowe, na sali.

- Bardziej podtrzymujące i pobudzające - opowiada w rozmowie z eurosport.pl Klimowski.

- Kamil musi poczuć głód skakania, odpocząć. Wydaje się, że te założenia udało się zrealizować. Wierzę w niego, podobnie jak w pozostałych chłopaków. W skokach czasem wszystko zmienia się z dnia na dzień. Jeden, dwa skoki i potrafi zaskoczyć. Potem leci się tak przez dwa miesiące - dodaje.

Od wtorku trzykrotny mistrz olimpijski będzie trenować na skoczni w Zakopanem z Thurnbichlerem oraz Toporem, jednym z asystentów Austriaka (obaj w poniedziałek wrócili z Lake Placid). W planie są zajęcia także w środę i w czwartek, ale może on ulec zmianie w zależności od potrzeb samego Stocha. Najważniejsza będzie bowiem nie ilość, a jakość skoków treningowych.

Najlepsi odpuszczą Rasnov

Nie tylko Stoch będzie miał czas na spokojny trening, którego brakuje w napiętym kalendarzu PŚ. Jeszcze w Lake Placid Thurnbichler zapowiedział, że na zawody w Rasnovie (18-19 lutego) nie pojadą czołowi reprezentanci, choć nie wskazał nazwisk.

- Będą się przygotowywać w domu. Popracujemy nad przygotowaniem fizycznym, żeby być świeżym na mistrzostwa świata. Także Kamil będzie z nami. W ten weekend tylko odpoczywał, żeby znowu stać się głodnym sportu - mówił szkoleniowiec kadry na antenie Eurosportu.

Mistrzostwa świata w Planicy rozpoczną się 22 lutego i potrwają do 4 marca.