Szansa dla Kubackiego. Największy rywal opuści konkurs Pucharu Świata

O tym, że Norweg, lider klasyfikacji generalnej cyklu, może opuścić pucharową rywalizację w Rasnovie (17-19 lutego), mówiło się od kilku dni. - W tej chwili decyzja jest taka, że Halvor nie pojedzie do Rumunii. To ogólna ocena tego, że zaraz potem odbędą się mistrzostwa świata - powiedział Brathen na łamach gazety "Dagbladet".

"Podróż do Rasnova może okazać się męcząca"

Obecnie Granerud z norweską reprezentacją przebywa w Lake Placid, gdzie w weekend zaplanowano trzy konkursy, w tym dwa indywidualne. Mistrzostwa świata w Planicy rozpoczną się 22 lutego i potrwają do 4 marca.

- Podróż do Rasnova może okazać się bardzo męcząca, biorąc pod uwagę, ze jesteśmy teraz w USA. Halvor zyskał też przewagę w Pucharze Świata, co sprawia, że łatwiej mu podjąć ryzyko, niż gdyby walczył łeb w łeb z Dawidem Kubackim - wyjaśnił Brathen.

"Dagbladet" zwraca uwagę, że Kubacki, aktualny wicelider PŚ, może wyprzedzić Graneruda w Rasnovie, jeśli wygra jedyny zaplanowany tam konkurs indywidualny (drugi to rywalizacja duetów), a także jeśli w Lake Placid odrobi znaczną część strat do Norwega.

Obecna przewaga Graneruda nad Kubackim wynosi 238 punktów. Wzrosła po tym, jak Norweg wygrał cztery ostatnie konkursy, a Polak złapał wyraźną zadyszkę.

Kubacki nie stoi na straconej pozycji

Sytuacja Kubackiego po 20 z zaplanowanych na ten sezon 32 konkursach jest trudna, ale nie beznadziejna. Adam Bucholz z serwisu skijumping.pl wyliczył, że 238 punktów Graneruda to 12. największa przewaga lidera klasyfikacji generalnej w historii (od wprowadzenia obecnej punktacji, czyli od 1993/94) na właśnie 12 konkursów przed końcem sezonu.

Oczywiście w miażdżącej liczbie przypadków lider Pucharu Świata się obronił, ale Kubacki też ma brać z kogo przykład. Dwa razy spośród 11 po Kryształową Kulę sięgnął ten "drugi". W sezonie 1995/96 z 240 punkami przewagi prowadził Ari-Pekka Nikkola, ale Andreas Goldberger zdołał odrobić straty z nawiązką (+32 punkty).

W sezonie 1998/99 podobny zawód fińskim kibicom sprawił Janne Ahonen - miał 277 punktów przewagi nad Martinem Schmittem, ale z końcowego triumfu cieszył się skoczek z Niemiec (+58 punktów).

Skoki narciarskie Lake Placid 2023. Program zawodów

piątek, 10 lutego:

23.00 - kwalifikacje

sobota, 11 lutego:

15.00 - seria próbna

16.00 - konkurs indywidualny

22.00 - seria próbna

23.00 - konkurs duetów



niedziela, 12 lutego:

14.45 - kwalifikacje

16.15 - konkurs indywidualny

