Thurnbichler wskazał faworyta do wygrania Raw Air. Ocenił też formę Polaków

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

W sobotę Dawid Kubacki zajął ósme miejsce w konkursie i zachował szanse na podium w klasyfikacji generalnej Raw Air. Wygrał lider cyklu Norweg Halvor Egner Granerud.

Na 10. pozycji został sklasyfikowany Piotr Żyła, na 17. Kamil Stoch, a tuż za nim Aleksander Zniszczoł. W finale nie wystąpił Andrzej Stękała.

Thurnbichler po konkursie w Vikersund

Granerud zaskoczony przepaścią w czołówce. "To nie zdarza się często" Halvor Egner... czytaj dalej » Trener Thurnbichler nie chciał narzekać na warunki atmosferyczne i przeliczniki za wiatr, przez które Kubacki nie był wyżej po pierwszej serii. Austriak skupił się na pozytywach.

- W drugim skoku Dawid wykonał naprawdę wspaniałą pracę w powietrzu - zauważył szkoleniowiec. - Od początku przyjął perfekcyjną pozycję. Na koniec dwukrotnie stracił balans, co spowodowało, że nie poleciał tak daleko, jak potrzebował. Cieszy mnie, że Dawid ponownie złapał doskonały system latania. Tylko od niego teraz zależy, czy zostanie wysoko i z odpowiednią szybkością. Wtedy wszystko jest możliwe - analizował.

- Piotrek Żyła na pewno zrobił krok do przodu - kontynuował. - Dzień po dniu wraca do lepszej dyspozycji. Cieszę się, że przed końcówką sezonu wrócił do gry i pokazuje swoje najlepsze skoki - stwierdził trener.

Kto wygra Raw Air?

Po sobotnim konkursie Granerud umocnił się na prowadzeniu w turnieju Raw Air. Drugi był Austriak Stefan Kraft, który obecnie do najgroźniejszego rywala traci w generalce już 28,1 pkt. Kto zatem wygra w Raw Air?

- W tym momencie mogę powiedzieć, że Kraftowi będzie bardzo trudno, by pokonać Graneruda - ocenił Thurnbichler. - Norweg musi popełnić błędy, ale w jego formie trudno liczyć na poważne pomyłki. Wiemy, że "Krafti" może być jeszcze lepszy, szczególnie na tej skoczni. Jednak na koniec, jeśli Granerud będzie skakał jak dotychczas, to nie ma szans, by go pokonać - zakończył austriacki trener.

Oglądasz Wideo: Eurosport Thurnbichler po sobotnim konkursie w Vikersund – Raw Air 2023

Do końca turnieju Raw Air pozostały jeszcze trzy skoki. Wszystkie zawodnicy oddadzą w niedzielę, najpierw w prologu do finałowego konkursu (o godzinie 14:30), a później w kończących cykl zawodach. Początek tych ostatnich zaplanowano na godzinę 16 w niedzielę.

Transmisje w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze