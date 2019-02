Spory zawód, Polacy bez medalu. Mistrzem świata Markus Eisenbichler

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Monika Skinder nie zdołała awansować do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polka zajęła 55. lokatę. Najlepsza była Szwedka Maja Dahlqvist.

Zobacz skok Kamila Stocha z drugiej sesji treningowej. Polak skoczył 130,5 m na obiekcie w Innsbrucku, co było najdalszą próbą tego dnia na Bergisel.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Eric Frenzel wygrał konkurs skoków na skoczni dużej do zawodów kombinacji norweskiej. Niemiec wylądował na 130,5. m. Drugie miejsce zajął Austriak Mario Seidl, a trzecie Norweg Jan Schmid. Szczepan Kupczak zajął 8. miejsce. Po godzinie 16 rozpocznie się druga część rywalizacji - bieg na 10km.

Markus Eisenbichler wygrał kwalifikacje przed konkursem o mistrzostwo świata na skoczni dużej w Innsbrucku. Niemiec skoczył 128,5 metra i wyprzedził swojego rodaka Karla Geigera i Szwajcara Killiana Peiera. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, był jedenasty. Awans do konkursu wywalczył komplet Polaków.

120 metrów Kamila Stocha dało mu 11. miejsce w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku.

22.02 | Zaledwie 33. miejsce zajął w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku Piotr Żyła. „Wewiór" zaliczył zaledwie 110,5 metra.

22.02 | Jakub Wolny kręcił nosem po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku, w których zajął 35. miejsce.

22.02 | Kilka słów od Dawida Kubackiego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Polak zajął w nich 24. miejsce.

22.02 | Kamil Stoch podzielił się swoimi spostrzeżeniami po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Nasz lider zajął w piątek 11. Miejsce.

W pierwszej serii konkursu na skoczni dużej podczas mistrzostw świata Kamil Stoch oddał skok na odległość 128,5 m. To dało Polakowi siódme miejsce. Prowadził Szwajcar Killian Peier.

23.02 | Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni dużej podczas mistrzostw świata w Seefeld. Polak zajął 12. miejsce.

W drugiej serii konkursu na skoczni dużej Kamil Stoch oddał skok na odległość 129,5 m. To dało Polakowi piąte miejsce.

Polacy potraktowali kwalifikacje treningowo. "Nie ma się co szarpać" Wszyscy polscy... czytaj dalej » Sobota w Tyrolu powitała skoczków zdecydowanie lepszą pogodą niż dzień wcześniej. Podczas piątkowych kwalifikacji było pochmurnie, lekko padało i brakowało słońca. Nie dopisali też kibice. Nasi zawodnicy dostosowali się do tych smutnych warunków. Najlepszym z nich był Kamil Stoch. Zajął 11. miejsce.

Pozostała trójka też nie zachwyciła. - Wyglądali tak, jakby się w ogóle nie obudzili. Mam nadzieję, że w czasie konkursu pokażą, na co ich stać - mówił wyraźnie zmartwiony jednak Adam Małysz. Dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego ds. skoków tym razem nie trafił. Polacy zaprezentowali się podobnie jak w eliminacjach.

Hula może zastąpić Wolnego

Jakub Wolny skakał jako pierwszy. W ostatnich dniach zmagał się z przeziębieniem, ale mimo to trener Stefan Horngacher zdecydował się postawić na niego. Zrezygnował tym samym ze Stefana Huli. "Szybki" uzyskał tylko 113 metrów. Zdenerwowany nie chciał rozmawiać z mediami. W niedzielnym konkursie drużynowym zastąpi go Hula. Selekcjoner takiej ewentualności kilka dni temu nie wykluczył.



W ostatniej piątce startujących mieliśmy trzech Biało-Czerwonych. Co ciekawe, wszyscy skoczyli tyle samo, bo 128,5 metra.

Dawid Kubacki zakończył pierwszą serię na 11. miejscu, Piotr Żyła na 14., a Kamil Stoch na siódmym. Mistrzowi z Zębu zabrakło blisko osiem punktów do medalowej pozycji. Dużo.

Tylko Stoch się poprawił

Druga seria nie była lepsza. Żyła uzyskał tylko 121 metrów i spadł o kilka miejsc. Ostatecznie zawodnik, który przecież w podczas tych mistrzostw bronił brązowego medalu sprzed dwóch lat, zakończył konkurs z 19. lokatą.

Kubacki poleciał trzy metry bliżej niż w pierwszej próbie. Był 12.

Stoch, który na dużym obiekcie przed dwoma laty w Lahti był siódmy, jako jedyny z naszych się poprawił. Skoczył o metr dalej niż w inauguracyjnej rundzie. To dało mu na koniec piątą pozycję. Wielu polskich kibiców zebranych na Bergisel przeżyło duży zawód.

Co można powiedzieć po tym występie Polaków? Był nie najlepszy, niezbyt dobrze to wróży przed walką drużynową. A przecież jeszcze nieco ponad tydzień temu Polacy w kapitalnym stylu

triumfowali w Willingen.

Nowy "Ammann" prawie wytrzymał napięcie

Bohaterem sobotnich zmagań był 23-letni Szwajcar Killian Peier. To objawienie tej zimy. W całym poprzednim sezonie w Pucharze Świata zdobył tylko 13 punktów. Rywalizację kończył przeważnie po pierwszej serii. Teraz regularnie plasuje się w pierwszej dwudziestce. Pięciokrotnie był nawet w czołowej dziesiątce, a jego najlepszym wynikiem było siódme miejsce na początku roku właśnie na Bergisel. W "generalce" jest szesnasty.



Ostatnie dni są dla niego jak wspaniały sen. Po przyjeździe na mistrzostwa świata od razu potwierdził, że obiekt w Innsbrucku bardzo mu pasuje. Od pierwszego skoku treningowego pokazywał wysoką formę. Potwierdził ją także w kwalifikacjach.

- W takich konkursach niezwykłe znaczenie odgrywa sfera mentalna. Jeśli Killian wytrzyma napięcie, ma szansę na medal - mówił przed konkursem komentator Eurosportu Marek Rudziński. Wtórował mu Igor Błachut.



Peier potwierdził znakomitą dyspozycję w pierwszej serii. Uzyskał 131 metrów i o 1,2 punktu wyprzedzał Niemca Markusa Eisenbichlera. Trzeci był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi, który tracił do Szwajcara 2,6 punktu. Japończyk nie popisał się w finale i stracił miejsce na podium.

Drugi był Karl Geiger, który awansował z czwartej pozycji po skoku na 130,5 metra. Trzeci ostatecznie był Peier (129,5), który cieszył się tak, jakby zdobył złoto.



W Szwajcarii wiele lat martwiono się, że nie ma następcy wielkiego Simona Ammanna. Teraz chyba kibice z tego kraju mogą być spokojni.

Mistrz wcześniej nic nie wygrał

Nie do pokonania był Eisenbichler. W drugiej serii uzyskał aż 135,5 metra i wygrał z ogromną, ponad 12-punktową przewagą.

Co ciekawe, 28-latek w przeszłości nigdy nie zwyciężył w konkursie Pucharu Świata.

W niedzielę konkurs drużynowy. Początek o godzinie 14.45.

Transmisja w Eurosporcie 1, a relacja tekstowa na Eurosport.pl