Dodatkowe emocje w Lahti. Trzy konkursy w trzy dni

Video: Eurosport

Farsa w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Po tym locie Stocha...

Fatalne warunki atmosferyczne przyczyniły się do gorszego występu Kamila Stocha w drugiej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował tylko na 159 metrze. - No i co panie Borku? - tak skwitował swój skok zniesmaczony Stoch. Kilka minut później sędziowie zdecydowali się anulować wyniki drugiej serii i tym samym Stoch utrzymał czwartą lokatę.

