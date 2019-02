Polska niespodzianka w Oberstdorfie. Jakub Wolny z rekordem życiowym

233 metry poleciał Kamil Stoch w pierwszej serii piątkowego konkursu w Oberstdorfie. Dawało mu to pierwsze miejsce na półmetku zawodów na niemieckim mamucie.

Przed rozpoczęciem pierwszego w tym sezonie konkursu na mamuciej skoczni nic nie zapowiadało tak znakomitego występu polskiego zawodnika.

Wolny uzyskał 192 metry podczas pierwszej sesji treningowej. W kwalifikacjach poleciał o 5,5 metra dalej, co dało mu 26. lokatę i awans do konkursu głównego. W pierwszej serii Polak oddał swój najdłuższy skok w karierze bijąc życiowy rekord aż o 11,5 metra. W ubiegłym sezonie skoczył 211,5 metra w Planicy. Wolny długo zajmował pozycję lidera. Dopiero znakomity lot Niemca Markusa Eisenbichlera na odległość 224,5 zepchnął go z pierwszego miejsca.

Polacy w ścisłej czołówce

Wyśmienicie spisali się również pozostali reprezentanci Polski. Pierwszą serię wygrał Kamil Stoch. Tuż za jego plecami znalazł się Piotr Żyła, a Dawid Kubacki był piąty.