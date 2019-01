Skocznia symboliczna dla Małysza po długiej przerwie znów w Pucharze Świata

On znowu to zrobił! Ryoyu Kobayashi skoczył na odległość 134,5 m, zwyciężając w kwalifikacjach na skoczni w Predazzo.

W środę Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) ogłosiła wstępny kalendarz na przyszły sezon. Definitywnie wykreślono z niego tureckie Erzurum, które miało zorganizować zawody Pucharu Świata już w tym roku, ale nie podołało finansowo.

Z Bliskiego Wschodu za ocean

Zamiast na Bliskim Wschodzie, skoczkowie wystartują w Iron Mountain w stanie Michigan. To miejsce z tradycjami i udokumentowaną historią w Pucharze Świata. Pine Mountain regularnie gości niższej rangi zawody Pucharu Kontynentalnego, ale w przyszłym roku (konkursy zaplanowano na 22 i 23 lutego 2020 roku) ma już wrócić do narciarskiej ekstraklasy.

Rozbrat był długi, 20-letni, ponieważ obiekt przestał spełniać wymogi XXI wieku przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. Wybudowana jeszcze przed II wojną światową skocznia HS 133 cierpiała na niedoinwestowanie. Wystarczy wspomnieć, że czekający na skok zawodnicy nie mieli gdzie się schować przed wiatrem, a na górę dostawali się schodami wzdłuż torów najazdowych - które powinny być do wyłącznej dyspozycji służb technicznych.

- Jest to obiekt bardzo stary, mogę powiedzieć, że taki rozsypujący się. Nie wiem, dlaczego co roku odbywają się tam zawody - opowiadał w 2017 roku Klemens Murańka cytowany przez skijumping.pl.

- Z tego, co mi wiadomo, to jest tam wielu fanatyków skoków narciarskich, tak że chyba jedynie to jest powodem. Jest strach i człowiek więcej myśli o tym, by nie spaść z tej wieży i by nic się mu nie stało podczas oddawania skoku. Pod kątem wizualnym można się bać tego obiektu - wspominał Murańka.

Międzynarodowa Federacja Narciarska na powrót przekonała się jednak do skoczni w Iron Mountain, ponieważ wreszcie znalazły się pieniądze na inwestycję. Na przyszłoroczne zawody Pucharu Świata ma być już gotowa nowa wieża z pomieszczeniem dla skoczków i osobnymi schodami. Docelowo na górę będzie można dostać się windą, ale to melodia przyszłości, a przynajmniej 2020 roku.

Polskie akcenty

Skocznia za oceanem bardzo dobrze kojarzy się Adamowi Małyszowi. Na Pine Mountain obecny dyrektor do spraw skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim wywalczył pierwsze podium w Pucharze Świata w karierze, zajmując drugie miejsce. Innym razem był czwarty.

Do tej pory w Pine Mountain odbyły się dwa weekendy z Pucharem Świata (w sumie cztery konkursy indywidualne) - w 1996 i 2000 roku. Najbardziej utytułowanym skoczkiem w historii skoczni w Michigan pozostaje Martin Schmitt, zwycięzca dwóch konkursów z sezonu 1999/2000.

Ostatnio na Pine Mountain rozgrywane były zawody drugoligowego Pucharu Kontynentalnego. I na tym poziomie były polskie akcenty. W pierwszym zeszłorocznym konkursie Jakub Wolny wywalczył drugie miejsce. Skocznia fatalnie kojarzy się Murańce, ale i on ma co z niej wspominać. W 2017 roku skoczek z Zakopanego skoczył w Michingan 140,5 metra i do zeszłego roku pozostawał rekordzistą obiektu. W lutym 2018 roku rekordu pozbawił go Halvor Egner Granerud. Norweg uzyskał 143 metry.

Bolączką skoczni są problemy z wiatrem. Tradycją Pine Mountain stało się rozgrywanie z konieczności dwóch konkursów jednego dnia.