Leczył kolano, teraz odezwały się plecy. Mistrz świata znów kontuzjowany

31-letni Freund nie wystartował na inaugurację w Wiśle, bo dochodzi do siebie po operacji kolana. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Zarówno on, jak i trener Stefan Horngacher mieli nadzieję, że szybko dołączy do kadry.

"Nie stajesz się młodszy"

W czwartek reprezentant Niemiec poinformował, że ma problem z plecami i czeka go kilka dni przerwy.



"Z wiekiem nie stajesz się młodszy! Pracuję z lekarzem i fizjoterapeutą i jestem pewien, że to da efekty. Niebawem znowu wrócę na skocznię" - napisał w mediach społecznościowych.



Utytułowany

Upadł równie groźnie jak Żyła. "Robię sobie małą przerwę" Akurat w Wiśle... czytaj dalej » Pech Freunda nie opuszcza. Ostatnie sezony miał zmarnowane z powodu kłopotów zdrowotnych. Dwukrotnie zrywał więzadła w tym samym kolanie, a w lutym przeszedł operację łękotki.



Wcześniej należał do czołowych skoczków na świecie. W 2014 roku wywalczył z kolegami w drużynie złoto olimpijskie. W kolejnym został mistrzem świata na dużym obiekcie w Falun oraz triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.



Następne konkursy PŚ w Kuusamo - oba indywidualne - odbędą się w sobotę i w niedzielę. Transmisje w Eurosporcie 1 oraz w usłudze Eurosport Player. Relacje w eurosport.pl.

Program zawodów w Kuusamo:

piątek, 29 listopada

16.00 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje



sobota, 30 listopada

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria



niedziela, 1 grudnia

14.45 - kwalifikacje

16.30 - pierwsza seria