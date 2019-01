Kilka gwiazd nie zasłużyło na skoki w Zakopanem

Kubacki: To nagroda za wykonaną pracę

Dobry skok i jest kwalifikacja z trzeciego miejsca! Zobacz, jak Dawid Kubacki poradził sobie w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Predazzo.

On znowu to zrobił! Ryoyu Kobayashi skoczył na odległość 134,5 m, zwyciężając w kwalifikacjach na skoczni w Predazzo.

Kamil Stoch w kwalifikacjach do sobotnich zmagań na skoczni w Predazzo osiągnął 129 m i z piątego miejsca zapewnił sobie miejsce w pierwszej serii.

Dawid Kubacki ukończył piątkowe kwalifikacje na skoczni Val di Fiemme na trzecim miejscu. Oto co powiedział po oddanej próbie.

Szkoleniowiec włoskiej, a kiedyś polskiej kadry skoczków Łukasz Kruczek charakteryzuje obiekt w Predazzo, na kórym odbędą się konkursy w PŚ. Skupia się on przede wszystkim na naturalnych torach dojazdowych, które charakteryzują największą skocznię kompleksu.

Kamil Stoch skoczył w pierwszej serii konkursu soibotniego w Val di Fiemme na odległość 121,5 metra, co starczyło na piąte miejsce. Zobacz próbę Polaka.

Równo w usytuowany na 120. metrze punkt K skoczył Kamil Stoch podczas pierwszej serii niedzielnego konkursu w Predazzo. Dało mu to na półmetku ósme miejsce.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co wykonałem. Najważniejsze, że moja praca popłaciła - powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym zwycięstwie w Predazzo przed kamerami Eurosportu.

Peter Prevc został wycofany z Pucharu Świata po dwóch nieudanych konkursach TCS w Oberstdorfie i Garmish-Partenkirchen. W austriackiej części turnieju i podczas weekendu w Val di Fiemme nie było również jego młodszego brata Domena. Starszy z braci Prevców nie jest gotowy do rywalizacji w Pucharze Świata, Domen wystąpi w Zakopanem.

Gregor Schlierenzauer odpuścił 67. Turniej Czterech Skoczni oraz dwa konkursy Pucharu Świata w Val di Fiemme. Przez ten czas przebywał w Seefeld, gdzie w lutym odbędą się mistrzostwa świata. 29-letni Austriak w ten weekend wybierze się do Planicy na zawody Pucharu Kontynentalnego.

Wielcy, ale bez formy

Szkoleniowiec niemieckiej reprezentacji Werner Schuster nie wziął do Zakopanego dwóch niezwykle znanych zawodników. Severin Freund to triumfator klasyfikacji generalnej PŚ w sezonie 2014/15, w ubiegłym tygodniu wystąpił w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen, ale wypadł tam bardzo słabo. Z Pucharu Świata wycofał się już przed konkursem TCS w Innsbrucku. W Polsce nie zobaczymy również Andreasa Wellingera. Mistrz olimpijski z Pjongczangu nie może odnaleźć formy z poprzedniego sezonu.

Ostatnim wielkim nieobecnym będzie Daniel Andre Tande, który zajął dopiero szóste miejsce w mistrzostwach Norwegii. Aktualny mistrz świata w lotach nie zachwycał również podczas treningów w Oslo i Trondheim. To spowodowało, że Alexander Stoeckl nie zabrał go do Zakopanego.

Do piątkowych kwalifikacji przystąpi dwunastu Polaków.

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego odbędą się w piątek o 18. Niedzielne zawody rozpoczną się o godz. 16. W sobotę o 16:15 konkurs drużynowy.

Transmisje w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.