26 lat i koniec kariery. Byłej mistrzyni nie zobaczymy już na skoczni

Skok na odległość 90 metrów w drugiej serii zapewnił Sarze Takanashi triumf w sobotnim konkursie w Hinzenbach. Zobacz skok Japonki. Polki nie awansowały do drugiej serii.

Skok na odległość 103 m zapewnił Sarze Takanashi pierwsze miejsce w kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. Zobacz skok Japonki.

Marita Kramer, która prowadziła po pierwszej serii, w drugiej części konkursu oddała skok na odległość 98 m, przez co spadła na 4. miejsce. Zobacz skok Austriaczki.

Hendrickson, mimo wciąż bardzo młodego wieku, zdążyła zapracować na miano legendy kobiecych skoków. To ona w sezonie 2011/2012 sięgnęła po pierwszy w historii Puchar Świata, to ona w 2013 roku została mistrzynią świata. A przecież nie miała nawet 20 lat.

Wydawało się, że najlepsze dopiero przed nią.

Zdrowie nie pozwoliło na dalszą karierę

Skoczkowie bez chwili wytchnienia. Piątek w Planicy znów pracowity Trwa finał... czytaj dalej » Tak nie było, bo Amerykankę, która łącznie 25 razy stała na podium pucharowych zawodów, zaczęły nękać liczne kontuzje. Posłuszeństwa odmawiały kolana, a w końcu również plecy. Bardzo poważna przepuklina kręgosłupa zaprowadziła ją na stół operacyjny i nigdy już nie wróciła do pełni dyspozycji. Ostatni raz na międzynarodowej scenie pojawiła się w trakcie zeszłorocznego Letniego Pucharu Kontynentalnego.

Od tamtej pory minęło mnóstwo czasu, ale Hendrickson rozbratu ze skokami nie ogłaszała. Aż do piątku.

"Moja kariera skoczkini narciarskiej to niezaprzeczalnie spełnienie marzeń. Jestem dożywotnio zakochana w tym sporcie i wszystkim, co z nim związane. Teraz, kiedy przestaję być sportowcem, rozwój skoków staje się moim najwyższym priorytetem. Nigdy nie będę od nich daleko, ponieważ pozostaję zaangażowana organizacyjnie. Jestem wdzięczna wszystkim, dzięki którym to wszystko było możliwe. Dziękuję, dziękuję, dziękuję" - napisała w mediach społecznościowych.