Kobayashi po raz czwarty. Kubacki przegrał tylko z Japończykiem

Słaby skok w kwalifikacjach w Oberstdorfie oddał Maciej Kot. Polak zaliczył zaledwie 108,5 metra, a to oznacza, że nie zobaczymy go w niedzielnym konkursie. Transmisje z Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

29.12 | W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego Turniej Czterech Skoczni, był ósmy, ale nie załamuje rąk. Kamil Stoch jak to on - jest spokojny. Wie, co ma poprawić. - To małe detale - skwitował.

31.12 | Japoński zawodnik kontynuuje świetną formę. Ryoyu Kobayashi skoczył najdalej ze wszystkich 140 metrów, ale ku uciesze polskich kibiców przegrał kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen z Dawidem Kubackim. Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa od Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze we wtorek od 13:45.

Dawid Kubacki został zwycięzcą sylwestrowych kwalifikacji do noworocznego konkursu 67. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Polski triumfował dzięki próbie na odległość 135,5 m. - Bardzo pozytywny akcent na koniec 2018 roku, co utwierdza mnie w pracy - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

- Pierwszy skok był trochę za bardzo skierowany do góry, zabrakło też prędkości. W drugim to nadrobiłem i wyszło lepiej - powiedział Kamil Stoch, który zdołał awansować z 16. na 6. pozycję w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. - Cieszę się z tego, co jest. Fajnie byłoby wygrywać, ale nie można mieć wszystkiego naraz - dodał Polak. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1.

Kamil Stoch nie zachwycił w kwalifikacjach w Innsbrucku, ale zadanie wykonał. Polak oddał skok na odległość 114 metrów, co dało mu 24. miejsce i awans do piątkowego konkursu. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła awansował do konkursu w Innsbrucku. W kwalifikacjach Polak oddał skok na odległość 115,5 metra, co dało mu 31. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki skokiem na odległość 121 metrów zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. - Oddałem całkiem fajny skok i to na pewno jest pozytyw - przyznał w wywiadzie dla Eurosportu trzeci 3. zawodnik klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Transmisja z trzeciego konkursu od 13:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

03.01.2019| Kolejny dzień skakania w Turnieju Czterech Skoczni i po raz kolejny najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Dawid Kubacki. - Skacze solidnie. To nie są torpedowe próby, na które go stać, ale cały czas jest w grze i na pewno będzie walczył o to podium - chwalił młodszego kolegę po kwalifikacjach w Innsbrucku Adam Małysz.

Chwile grozy przeżył Sabirżan Muminow. Kazachski skoczek nie zdążył wyhamować po oddanym skoku i z dużą prędkością uderzył w bandę. Muminow nie pochylił się, przez co wykonał salto i spadł po drugiej stronie. Na szczęście po chwili wstał i dał znać, że nic mu się nie stało. Do wydarzenia doszło podczas 1. treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Innsbrucku. TCS na żywo w Eurosporcie 1.

Ryoyu Kobayashi zrobił to! Japończyk dołączył do Svena Hannawalda oraz Kamila Stocha, wygrywając wszystkie cztery konkursy Turnieju Czterech Skoczni. W decydującym skoku Kobayashi wylądował na 137,5. m. PŚ w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Zabrakło szczęścia Dawidowi Kubackiemu w Innsbrucku. Gdyby tam było lepiej, to Dawid zająłby miejsce na podium całego Turnieju Czterech Skoczni. Kamil Stoch i Piotr Żyła mieli trochę problemów. Natomiast Ryoyu Kobayashi był nie do zatrzymania - powiedział trener reprezentacji Polski Stefan Horngacher.

To był finał TCS i intensywna niedziela dla skoczków. Bo zanim rozpoczął się konkurs, musieli zaliczyć trening i przebrnąć kwalifikacje. Organizatorów w sobotę przerosły obfite opady śniegu, nie przygotowano obiektu i wszystko zostawiono na ostatnią chwilę.

Wyjątkowo zrezygnowano z formuły KO w pierwszej serii niedzielnych zmagań - po prostu realizatorom zabrakłoby czasu na przygotowanie odpowiednich grafik i nie było szans na stworzenie numerów na plastronach zawodników.

Kubacki szalał

Prawo startu w konkursie zapewniło sobie sześciu z siedmiu Polaków. Przepadł tylko Aleksander Zniszczoł. Najlepszy okazał się Dawid Kubacki. Był siódmy, ale dzięki korzystnemu podmuchowi wiatru poleciał tak, że ręce same składały się do oklasków. 145 metrów było nowym rekordem skoczni, lepszym od dotychczasowego o pół metra.

Oglądaj Rekord skoczni Dawida Kubackiego w kwalifikacjach w Bischofshofen



Szybko szansę na awans do finałowej serii pogrzebali Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny. Żaden z nich nie doleciał do i tak wstydliwej granicy 116 metrów. Formę z kwalifikacji potwierdził Kubacki. 138 metrów dało mu prowadzenie, ale na chwilę, bo o 0,2 pkt w klasyfikacji przeskoczył go Markus Eisenbichler, wicelider klasyfikacji generalnej TCS.

Oglądaj Skok Dawida Kubackiego w 1. serii konkursu w Bischofshofen

Kobayashi za Kubackim

Ale wszyscy i tak czekali na to, co pokaże Ryoyu Kobayashi. Japończyk to król sezonu. Do niedzieli wygrał siedem z dziesięciu konkursów i dotychczasowe wszystkie trzy w tym Turnieju Czterech Skoczni. Polował na czwarte, które pozwoliłoby mu na miejsce w panteonie niemiecko-austriackiego cyklu, obok Svena Hannawalda i Kamila Stocha, bo tylko oni przed nim wygrali cztery zawody jednego Turnieju.

Źródło: Getty Images Ryoyu Kobayashi



Japończyk w pierwszej serii petardy nie odpalił. Skoczył 135 m, sporo punktów mu odjęto za sprzyjający wiatr i na półmetku był dopiero czwarty. Do Eisenbichlera tracił cztery punkty.

Podium w konkursie po pierwszej serii wyglądało interesująco. Prowadził Eisenbichler, przed Kubackim i Stefanem Kraftem. Stoch był dziesiąty (129), a Żyła (130) dwunasty.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha w 1. serii konkursu w Bischofshofen

Dawid z Kamilem o podium TCS

Polscy kibice zacierali ręce. Kobayashiemu Złotego Orła za zwycięstwo w całym cyklu zabrać już nie miał kto, ale Stoch i Kubacki walczyli o podium w klasyfikacji generalnej TCS (sumuje się wyniki wszystkich ośmiu skoków konkursowych).

Po pierwszej serii zmagań w Bischofshofen i uwzględnieniu siedmiu prób Kubacki był trzeci, Stoch - czwarty.

Pierwszy w finale z Polaków skakał Żyła. Nie zachwycił - 127 metrów równało się 13. miejscu. Później był Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski poszybował jeszcze bliżej - 123,5 m. O podium konkursu i w całym cyklu mógł zapomnieć. W niedzielę zajął 12. lokatę.

Kubacki odpowiedział 130-metrowym lotem. Było dobrze, nawet bardzo.

Oglądaj Skok Dawida Kubackiego w 2. serii konkursu w Bischofshofen

Mistrz Kobayashi

Wcześniej skakał Kobayashi. Wiatr mu nie pomagał, mocno nim zachwiał w powietrzu, ale on walczył, ile mógł. Wylądował na punkcie, który wskazywał imponujące 137,5 m. Wiadomo było, że wygra Turniej Czterech Skoczni, ale nie było pewne, czy czwarty konkurs. Na to trzeba było poczekać.

Kraft uzyskał 131,5 m. Wiadomo było, że nie wygra. Skończył trzeci. Eisenbichler skopiował jego odległość, ale on wypadł z pierwszej trójki - skończył piąty.

To oznaczało jedno - znów wygrał Kobayashi. Japończyk utonął w ramionach kolegów. Cztery konkursy jednego Turnieju Czterech Skoczni są jego.

Kubacki dzięki bonifikacie za wiatr utrzymał drugie miejsce. W klasyfikacji generalnej TCS zajął czwartą pozycję, za Kobayashim, Eisenbichlerem i drugim Niemcem - Stephanem Leyhe. Stoch był szósty.

Wyniki konkursu w Bischofshofen miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 282,1 pkt (135/137,5 m)

2. Dawid Kubacki (Polska)

268,3 (138/130)

3. Stefan Kraft (Austria)

267,5 (134/131,5)

4. Stephen Leyhe (Niemcy) 266,0 (126/137)

5. Markus Eisenbichler (Niemcy)

265,5 (137/131,5)

6. Roman Koudelka (Czechy)

259,7 (133/130,5)

7. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

258,0 (128,5/135)

8. Kilian Peier (Szwajcaria)

254,6 (131,5/127) 9. Robert Johansson (Norwegia)

253,3 (132/126,5)

10. Karl Geiger (Niemcy)

249,5 (122/133,5)

...





12. Kamil Stoch (Polska) 243,1 (129/123,5) 13. Piotr Żyła (Polska)

241,8 (130/127)



Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1098 pkt

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1035,9 3. Stephan Leyhe (Niemcy)

1014,1 4. Dawid Kubacki (Polska)

1010,8 5. Roman Koudelka (Czechy)

1006,3 6. Kamil Stoch (Polska)

994 7. Andreas Stjernen (Norwegia)

988 8. Robert Johansson (Norwegia)

983,2 9. Daniel Huber (Austria)

970,4 10. Kilian Peier (Szwajcaria)

959,3 ...



19. Piotr Żyła (Polska) 842,1 29. Jakub Wolny (Polska) 654,5 36. Stefan Hula (Polska) 479,1 51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 194,5 61. Maciej Kot (Polska) 95