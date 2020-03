Skoczek zły na sędziów. "Tego wypadku można było uniknąć"

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air.

Kamil Stoch zajął 7. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air.

Paweł Wąsek oddał skok na odległość 123 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air.

Maciej Kot oddał skok na odległość 130,5 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air.

Adam Małysz ocenił konkurs w Lillehammer zaliczany do cyklu Raw Air.

Zobacz, co powiedział dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer po decyzji o odwołaniu pozostałych konkursów w Raw Air.

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Podczas prologu do konkursu indywidualnego w Trondheim Leyhe miał groźny upadek. Niemiecki skoczek lądował aż na 141,5 m. Przewrócił się, a w konsekwencji doznał zerwania więzadeł krzyżowych oraz uszkodzenia łąkotki. 28-letni zawodnik z Willingen przeszedł już operację i teraz czega go żmudny proces rehabilitacji i walki o powrót do pełni zdrowia.

Zaryzykował i źle na tym wyszedł. Poważny upadek niemieckiego skoczka Po zdecydowanie... czytaj dalej » Sprawę skomentował w mediach starszy kolega z reprezentacji - Freund. Jego zdaniem sędziowie podjęli złą decyzję odnośnie długości rozbiegu. - Cały czas zastanawiam się, czy jury powinno na to pozwolić podczas kwalifikacji. Według mnie tego wypadku można było uniknąć, po prostu obniżając rozbieg o dwie, trzy czy cztery belki - powiedział Freund, cytowany przez Sport1.

Leyhe jak Freund

Freund doskonale zdaje sobie sprawę, co przechodzi jego rodak. W 2017 roku sam zerwał więzadła.

- Taka kontuzja jest bardzo bolesna, bo sam jej doświadczyłem. Chciałem go odwiedzić w szpitalu, ale niestety odwołano wszystkie odwiedziny - dodał 31-letni zawodnik.

Wizyty zostały anulowane z powodu epidemii koronawirusa, która przedwcześnie zakończyła Raw Air i cały sezon skoków narciarskich.

Freund nie może się doczekać nadchodzącego sezonu, nawet jeśli przygotowania z powodu koronawirusa są niepewne. - Zwykle zaczynamy skakać w połowie maja. Obecnie wszystko jest w sferze domysłów - oznajmił.