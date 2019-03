Kolejna odsłona Raw Air. Polacy skaczą w Lillehammer

Skok Stefana Huli z kwalifikacji do konkursu w Lillehammer

Video: Eurosport

W poniedziałkowych kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer Stefan Hula oddał skok na odległość 131,5 m. To zapewniło Polakowi awans do wtorkowej rywalizacji. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

