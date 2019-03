Kubacki oszczędzał nogi. "To może być podejrzane"

Kubacki ma powody do zadowolenia

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie drużynowym w Oslo, w którym Polska zajęła 4. miejsce. Triumf odniosła Norwegia, a rywalizacja została zakończona po pierwszej serii. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

123 m dały Kamilowi Stochowi kwalifikację do czwartkowego konkursu Raw Air w Trondheim. Zobacz próbę lidera polskiej kadry.

Rozmowa z Kamilem Stochem, który w kwalifikacjach do czwartkowego konkursu w Trondheim zajął 14. miejsce.

122,5 m dało Jakubowi Wolnemu kwalifikację do czwartkowego konkursu Raw Air w Trondheim. Zobacz próbę Polaka.

Stefan Kraft wygrał kwalifikacje do konkursu na skoczni Granasen w Trondheim. Aby to osiągnąć, Austriak potrzebował wylądować na 135,5 m.

Dawid Kubacki skoczył 130 m i dało mu to 3. miejsce w kwalifikacjach do konkursu Raw Air w Trondheim.

W środę Kubacki najdalszy swój skok oddał na treningu. W swojej najlepszej próbie lądował na 133,5 m. Widać, że mistrz świata prezentuje dobrą formę.

To nie kwestia urodzin

Daleki skok Kubackiego. Wreszcie się uśmiechnął Dawid Kubacki był... czytaj dalej » - Całkiem fajny poziom tych skoków i odległości też dużo lepsze. Bardzo przyjemnie się tutaj latało dzisiaj - powiedział Kubacki. - Na treningu warunki były inne. Jednak jak ten wiaterek podpiera, to te metry szybciej uciekają - ocenił.

W środę najlepszy z Polaków oddał o jeden skok mniej, niż większości zawodników w stawce. Okazuje się, że oszczędzał nogi na obiekcie Granasen.



- Mamy na tej skoczni taką małą wycieczkę na górę po schodkach - wyjaśnił. - Jest ich tam dość sporo i po tych kilku skokach to czuć w nogach. I całe szczęście, że pytasz o ten aspekt, a nie o to, że wczoraj miałem urodziny… Po tym nie trzeba było na szczęście odpoczywać. Śmialiśmy się z chłopakami, że jak dzisiaj nie poszliśmy na jeden skok, a wczoraj były urodziny, to może być podejrzane. Nogi oszczędziliśmy i z uśmiechem na twarzy jutro walczymy dalej - zakończył Kubacki.

Komplet Polaków w zawodach

W środę najlepszy w kwalifikacjach był Austriak Stefan Kraft, który skoczył 135,5 m, a drugie miejsce zajął triumfator Pucharu Świata Japończyk Ryoyu Kobayashi, lądując na 130,5 m.

W pierwszej serii czwartkowego konkursu obok Kubackiego wystąpi jeszcze pięciu Polaków. Najlepszy z nich Kamil Stoch był 14. Nie stracił jednak dobrego humoru.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kamil Stoch po kwalifikacjach w Trondheim

- Oba skoki, które dziś oddałem, były na tym samym poziomie - przyznał Stoch. - Nie były do końca dobre, bo mocno spóźnione. Ale spokojnie, jutro jest kolejny dzień. Dziś był taki lekki trening - zakończył.

Lider reprezentacji Polski przyznał, że w środowy wieczór będzie oglądał mecz Ligi Mistrzów Bayern - Liverpool. Stoch jest kibicem angielskiego klubu.

Transmisja z czwartkowego konkursu w Trondheim o godz. 16:45 w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze. Relacja na żywo w eurosport.pl

Wyniki kwalifikacji w Trondheim miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Stefan Kraft (Austria)

138,5 (135,5)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 127,1 (130,5)

3. Dawid Kubacki (Polska)

126,8 (130)

4. Timi Zajc (Słowenia)

122,4 (126,5)

5. Johann Andre Forfang (Norwegia)

121,5 (127)

...



14. Kamil Stoch (Polska) 112,8 (123)

15. Jakub Wolny (Polska)

112,7 (122,5)

26. Piotr Żyła (Polska)

106,9 (120,5)

44. Paweł Wąsek (Polska)

96,8 (116) 45. Stefan Hula (Polska) 95,2 (115)