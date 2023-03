Świetny skok Dawida Kubackiego. Kraft odleciał w prologu w Vikersund

Dawid Kubacki był najlepszym z Polaków w prologu do sobotniego konkursu w Vikersund

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Andrzeja Stękały z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Pawła Wąska z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Karla Geigera z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Roka Masle z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Kamila Stocha z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Piotra Żyły z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Stefana Krafta z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Halvora Egnera Graneruda z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Zobacz lot Dawida Kubackiego z prologu do sobotniego konkursu w Vikersund.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Po dwunastu skokach oddanych na skoczniach normalnych w Oslo i Lillehammer karawana zaliczanego do Pucharu Świata cyklu Raw Air dotarła do Vikersund. Tutaj zawodnicy mieli się zmierzyć z mamucią skocznią. Zadanie było tym bardziej wymagające, że do sobotniego konkursu kwalifikowało się tylko 40 z 62 skoczków.

Żyła skoczył zamiast polecieć

Zanim rozpoczęli zmagania o punkty i miejsca dające kwalifikacje, spróbowali swoich sił w serii próbnej. Trudno było ją traktować jako punkt odniesienia, bowiem sędziowie w trakcie treningu aż osiem razy zmieniali długość rozbiegu, a zmieniający się wiatr dokładał jeszcze co nieco od siebie.

Przekonał się o tym chociażby Piotr Żyła, w którego przypadku trudno nawet mówić o locie. Osiągnął odległość 121,5 m. Dla porównania Niemiec Andreas Wellinger poszybował na odległość ponad dwukrotnie większą (245 m), choć jego skok był podparty.

Pozostali polscy skoczkowie trening skończyli w środku stawki. Najważniejsze jednak było, by dobrze wypadli nie w serii próbnej, a w prologu.

Trudne początki walki o kwalifikacje

Ten zaczął się od problemów z wiatrem. Skaczący na początku stawki mniej znani norwescy skoczkowie z trudem dolatywali do 150. metra. Loty za granicę 200 metrów zaczęły się dopiero od próby Bendika Jakonsena Heggliego (211,5 m).

Pierwszym z Biało-Czerwonych, którzy zasiedli na belce startowej w Vikersund, był Andrzej Stękała, dla którego był to pierwszy skok w turnieju Raw Air. Przed serią zawodów w lotach zastąpił w kadrze Jakuba Wolnego.

Stękała udowodnił, że postawienie na niego było dobrą decyzją. Poleciał na odległość 217,5 m i przez długi czas przewodził całej stawce. Po kilkunastu skokach rywali jako jeden z pierwszych mógł się cieszyć z awansu do sobotniego konkursu.

Wolna sobota Wąska

Paweł Wąsek był drugim z szóstki Polaków, walczących o kwalifikację do sobotnich zawodów. Po locie na odległość 165 metrów sobotnie zawody będzie musiał obejrzeć z trybun. Było to o wiele za mało, by myśleć o awansie.

Tym bardziej, że warunki w tym momencie zdawały się sprzyjać dalekim lotom, co udowodnił skaczący chwilę po Wąsku Michael Hayboeck. Austriak wylądował na 245. metrze i wyszedł na prowadzenie w rywalizacji.

Popsuły się kilka chwil później, gdy wiatr nad skocznią w Vikersund znów zaczął kręcić i organizatorzy zawodów postanowili zatrzymać na kilka minut zmagania. Na szczęście wszystko niebawem wróciło do normy, choć kilku skoczków bez większego doświadczenia w rywalizacji na mamutach, jak chociażby Słoweniec Rok Masle, miało w powietrzu poważne problemy.

Udana polska seria

Na skoki kolejnych Polaków kibice musieli dłuższą chwilę poczekać. Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki skakali dopiero w piątej dziesiątce.

Zniszczoł zrobił, co do niego należało. Poleciał na 203. metr i bez trudu zdobył kwalifikację do sobotniego konkursu.

Dalej, choć chyba nie tak, jak sam oczekiwał, poleciał Stoch. 209 metrów dało Polakowi po jego próbie trzecie miejsce, ale do prowadzącego wciąż Hayboecka tracił 26,5 punktu.

W końcu przyszedł czas na Kubackiego, wciąż liczącego się w walce o podium cyklu Raw Air. Kubacki poleciał na odległość 235 m i został sklasyfikowany na drugim miejscu. Po chwili jednak został wyprzedzony przez Johanna Andre Forfanga.

W tym momencie rywalizacji już czterech z szóstki Biało-Czerwonych było pewnych występu w sobotę. Na wieży skoczni w Vikersund czekał jeszcze na swoją próbę Żyła.

Żyła odetchnął z ulgą

Okazało się na szczęście, że krótki skok w serii próbnej był tylko wypadkiem przy pracy. Uzyskane 213,5 metra dało Żyle miejsce tuż przed Stochem i pewny awans do sobotniej rywalizacji.

Hayboecka na fotelu lidera zmienił dopiero Stefan Kraft. Austriak wylądował na 239. metrze, jeszcze dalej niż w wygranej serii próbnej (238 m).

Skaczący jako ostatni Granerud wylądował metr bliżej od Austriaka, ale sklasyfikowany został ostatecznie na trzecim miejscu, za Hayboeckiem.

Kubacki w końcowej klasyfikacji piątkowego prologu był siódmy.

Wyniki piątkowych kwalifikacji w Vikersund miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Stefan Kraft (Austria) 239/216 2. Michael Hayboeck (Austria) 239,5/201 3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 238/200,4 4. Domen Prevc (Słowenia) 238/196,4 5. Żiga Jelar (Słowenia) 228,5/194,6 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 231,5/193,8 7. Dawid Kubacki (Polska) 235/192 8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 228,5/191,3 9. Timi Zajc (Słowenia) 222/188,8

10. Jan Hoerl (Austria) 223,5/186,4 .



14. Piotr Żyła (Polska) 213,5/176,5 16. Kamil Stoch (Polska) 209/174,5 20. Andrzej Stękała (Polska) 217,5/171,2 30. Aleksander Zniszczoł (Polska)

203/150 47. Paweł Wąsek (Polska) 165/114,1 Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

1770,3

2. Stefan Kraft (Austria)

1747,9

3. Anze Lanisek (Słowenia)

1712,5

4.

Dawid Kubacki (Polska)

1704,2 5.

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

1678,0

6. Daniel Tschofenig (Austria)

1671,1

7.

Timi Zajc (Słowenia)

1664,6

8.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

1660,9

9. Kamil Stoch (Polska)

1648,4

10. Manuel Fettner (Austria)

1614,4

... ... ... 17. Piotr Żyła (Polska) 1430,8 25. Paweł Wąsek (Polska) 1259,2 33. Aleksander Zniszczoł (Polska) 1069,1 48. Jakub Wolny (Polska) 647,8 65. Andrzej Stękała (Polska) 171,2

Program Raw Air 2023:

VIKERSUND



sobota, 18 marca

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



niedziela, 19 marca

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego