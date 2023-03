Stoch: teraz to już z górki

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie, TVN i Playerze

"Nie znoszę tej skoczni. Powinna zostać zburzona, a ja dorzucę się do materiałów wybuchowych" - błyskotliwy i pełen kolorytu cytat z polskiego skoczka po niedzielnym konkursie obiegł media związane ze skokami nie tylko w naszym kraju. Jedni skoczkowie, także chociażby ci norwescy, się z nim nie zgadzali, inni go popierali.

Faktem jest jednak, że Stoch rywalizację na Holmenkollbakken już zakończył i teraz może skupić się na drugim z obiektów Raw Air. W Lillehammer w kwalifikacjach poleciał 129 metrów, zapewniło mu to szóste miejsce i powrót dobrego nastroju.

Wyjątkowym elementem poniedziałkowego prologu norweskiego cyklu była późna godzina rozegrania zawodów. Te wystartowały dopiero o 21:00.

- Zdarzały się konkursy, że skakało się dwa dni. Lecz rzeczywiście należy to do rzadkości, choć robota jak każda inna. Dzisiaj przyjechaliśmy wcześniej, jutro będziemy musieli wrócić do normalnego trybu, lecz to tylko kilka godzin - Stoch zdradzał kulisy przygotowywania się do rywalizacji w niecodziennych okolicznościach.

W rozmowie z Kacprem Merkiem mógł też wytłumaczyć, dlaczego skocznię w Lillehammer lubi. Oczywiście nie zabrakło aluzji do poprzedniego obiektu.

- Rozbieg tutaj jest inny, naturalny, bardziej płaski. Poza tym uważam, że za mną solidna robota. (…) Ja bym nie powiedział, że mam problem ze skoczniami w nowym stylu. Bardziej mam problem ze skoczniami, gdzie trudno jest zapanować nad warunkami. Znaczy, no… kto nie skakał w Oslo, ten nie będzie wiedział, o co chodzi - szeroko się uśmiechał przed kamerami Eurosportu.

Z dystansem podszedł też do dalszej części sezonu i samego Raw Air.

- Teraz to już z górki - krótko zapowiedział.

Oglądasz Wideo: Eurosport Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer – Raw Air 2023

Raw Air 2023. Wyniki poniedziałkowego prologu w Lillehammer miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

142 (153,6) 2. Johann Andre Forfang (Norwegia)

141,5 (153) 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

132,5 (140,7) 4. Robert Johansson (Norwegia)

136 (138,7) 5. Marius Lindvik (Norwegia)

131,5 (138,1) 6. Kamil Stoch (Polska)

129 (137,7) 7. Anże Lanisek (Słowenia)

131 (136,2) 8. Daniel Tschofenig (Austria)

129 (136)

9. Stefan Kraft (Austria)

132 (133,8) 10. Karl Geiger (Niemcy)

128 (133,6) 11. Ziga Jelar (Słowenia)

127,5 (131,7)

12. Dawid Kubacki (Polska)

127,5 (130,7) 13. Daniel Andre Tande (Norwegia)

129 (129,1)

14. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 133 (128,3) 15. Stephan Leyhe (Niemcy)

131 (127,5) ... 26. Paweł Wąsek (Polska)

129 (115,4) 31. Aleksander Zniszczoł (Polska)

125,5 (111,7) 38. Piotr Żyła (Polska) 121 (106,1) 40. Jakub Wolny (Polska) 121,5 (104,9) Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

904,5

2. Stefan Kraft (Austria)

901,8

3. Anze Lanisek (Słowenia)

889,6

4.

Dawid Kubacki (Polska)

876,2 5.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

869,7

6. Timi Zajc (Słowenia)

862,5

7.

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

861,1

8.

Karl Geiger (Niemcy)

857,6

9. Kamil Stoch (Polska)

853,2

10. Daniel Tschofenig (Austria)

850,7

... ... ... 21. Piotr Żyła (Polska) 723,4 30. Paweł Wąsek (Polska) 629,9 42. Jakub Wolny (Polska) 476 49. Aleksander Zniszczoł (Polska) 384,4

Program Raw Air 2023:

LILLEHAMMER

wtorek, 14 marca

16.10 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



środa, 15 marca

19.15 - kwalifikacje



czwartek, 16 marca

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



VIKERSUND



piątek, 17 marca

17.00 - kwalifikacje



sobota, 18 marca

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



niedziela, 19 marca

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego