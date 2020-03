Opuścił Raw Air. Następca Hoffera skierowany na kwarantannę

Video: Eurosport

Winiarski: nie mamy problemów ze zdrowiem, ale skoczkowie są...

- Na szczęście nie mamy problemów ze zdrowiem, ale oczywiście nasi skoczkowie są zmęczeni. Raw Air to przecież najtrudniejszy turniej w sezonie. Mają na to również wpływ długie podróże, co przekłada się na to, że brakuje trochę snu - powiedział Aleksander Winiarski, lekarz reprezentacji Polski. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»