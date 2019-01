Nie tylko kwalifikacje i konkursy. Puchar Świata w Zakopanem na żywo w Eurosporcie 1

Dobry skok i jest kwalifikacja z trzeciego miejsca! Zobacz, jak Dawid Kubacki poradził sobie w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Predazzo.

On znowu to zrobił! Ryoyu Kobayashi skoczył na odległość 134,5 m, zwyciężając w kwalifikacjach na skoczni w Predazzo.

Kamil Stoch w kwalifikacjach do sobotnich zmagań na skoczni w Predazzo osiągnął 129 m i z piątego miejsca zapewnił sobie miejsce w pierwszej serii.

Dawid Kubacki ukończył piątkowe kwalifikacje na skoczni Val di Fiemme na trzecim miejscu. Oto co powiedział po oddanej próbie.

Szkoleniowiec włoskiej, a kiedyś polskiej kadry skoczków Łukasz Kruczek charakteryzuje obiekt w Predazzo, na kórym odbędą się konkursy w PŚ. Skupia się on przede wszystkim na naturalnych torach dojazdowych, które charakteryzują największą skocznię kompleksu.

Łukasz Kruczek: Stoch to numer jeden w ostatnich dziesięciu...

Łukasz Kruczek: Stoch to numer jeden w ostatnich dziesięciu...

Kamil Stoch skoczył w pierwszej serii konkursu soibotniego w Val di Fiemme na odległość 121,5 metra, co starczyło na piąte miejsce. Zobacz próbę Polaka.

Równo w usytuowany na 120. metrze punkt K skoczył Kamil Stoch podczas pierwszej serii niedzielnego konkursu w Predazzo. Dało mu to na półmetku ósme miejsce.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co wykonałem. Najważniejsze, że moja praca popłaciła - powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym zwycięstwie w Predazzo przed kamerami Eurosportu.

Kubacki: To nagroda za wykonaną pracę

Kubacki: To nagroda za wykonaną pracę

Po znakomitym dla Polaków weekendzie w Val di Fiemme, gdzie Dawid Kubacki zajął w sobotę drugie miejsce i wygrał niedzielny konkurs, a Kamil Stoch dwukrotnie był trzeci, Puchar Świata przenosi się do stolicy Tatr. Skakanie na Wielkiej Krokwi rozpocznie się w piątek. Zaplanowano wtedy treningi oraz kwalifikacje do niedzielnego konkursu.

Kolejny triumf drużyny?

Białe Zakopane, ale skoki niezagrożone. "Nie z takim śniegiem sobie radziliśmy" Obfite opady... czytaj dalej » W sobotę skoczków czeka rywalizacja drużynowa. W ubiegłym roku na skoczni im. Stanisława Marusarza Polacy nie mieli sobie równych. Z dużą przewagą wyprzedzili Niemców i Norwegów, a Stoch ustanowił rekord Wielkiej Krokwi. W konkursie indywidualnym nieoczekiwanie najlepszy okazał się Anze Semenić.

Po świetnych występach podopiecznych Stefana Horngachera przed tygodniem we Włoszech możemy spodziewać się, że w Zakopanem znów powalczą o zwycięstwo w drużynie i o czołowe lokaty w niedzielnym konkursie.

Biało-czerwony tuzin

Do piątkowych kwalifikacji przystąpi aż dwunastu Polaków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula, Jakub Wolny, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, Klemens Murańka, Andrzej Stękała oraz Przemysław Kantyka. Dokładanie ta sama grupa wzięła udział w kwalifikacjach do inaugurujących sezon zawodów w Wiśle. Wówczas do konkursu awansowali tylko członkowie kadry austriackiego szkoleniowca, a szóstka z kadry B w komplecie odpadła. Na Wielkiej Krokwi będzie miała szansę na poprawę.

Mocna ekipa Eurosportu

Sobotni konkurs w Zakopanem bez muzyki. "W pełnej powadze, bez zabawy" Sobotni konkurs... czytaj dalej » Eurosport 1 i Eurosport Player pokażą na żywo wszystkie najważniejsze wydarzenia z Zakopanego - sesje treningowe, kwalifikacje oraz oba konkursy. Piątkowa transmisja rozpocznie się już o godzinie 16. W studio prowadzonym przez Michała Korościela gośćmi będą komentator stacji Jakub Pieczatowski oraz Andrzej Zarycki, trener klubu Ewy Bilan-Stoch i Kamila Stocha K.S. - Evenement Zakopane.

Kwalifikacje oraz zawody skomentują Igor Błachut i Marek Rudziński. W Zakopanem obecni będą także reporterzy Eurosportu, w tym Kacper Merk, który na Wielkiej Krokwi będzie przeprowadzał wywiady ze skoczkami.

Więcej informacji, w tym najlepsze skoki, wywiady z zawodnikami i ekspertami oraz artykuły i analizy znajdą się na stronie eurosport.pl (również w aplikacji mobilnej) oraz w mediach społecznościowych kanału.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Piątek, 16:00, studio i sesje treningowe

Piątek, 18:00, kwalifikacje

Sobota, 15:00, studio i konkurs drużynowy

Niedziela, 14:45, studio i konkurs indywidualny