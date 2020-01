Szaflary kochają Kubackiego. Wójt ma specjalny tytuł dla skoczka

Piotr Żyła zapewnił sobie udział w sobotnim konkursie na Wielkiej Krokwi, ale nie byłą to najlepsza próba Polaka.

Kilka słów od triumfatora kwalifikacji do konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwi.

Komentarz Jakuba Wolnego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Zakopanem.

Tak Kamil Stoch skomentował swój występ w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego PŚ w Zakopanem.

Reporter Eurosportu Filip Folczak tym razem zabiera nas na wycieczkę do rodzinnej miejscowości Dawida Kubackiego.

Na wycieczce do Szaflar

Do położonych niespełna 20 kilometrów od Zakopanego Szaflar pojechał Filip Folczak. Latający reporter Eurosportu spotkał się tam z wójtem gminy, ojcem zawodnika oraz dyrektorką jednej ze szkół.

- To tutaj stawiał pierwsze młodzieńcze kroki i dorastał. Być może także tutaj po raz pierwszy się całował - zapowiada Folczak.

- Jeździł z nartami do Zakopanego. Upartość i ciężka praca pokazały, że da się. Dawid zawsze odpowiada na nasze apele, gdy prosimy go o to, aby spotkał się z uczniami naszych szkół czy młodymi sportowcami. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby odmówił – przedstawia skoczka wójt gminy Szaflary Rafał Piotr Szkaradziński.

Folczak na rynku w Szaflarach spotkał się z ojcem Dawida, Edwardem. Najmocniejsze strony Dawida?

- Był w miarę spokojnym chłopakiem. Jak każdy z chłopców, coś tam broił. Jak już coś zaczyna robić, zawsze u niego wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Nie może być coś zrobione tak na niby. Wszystko musi być wykonane dobrze do samego końca – opowiada tata 29-latka.

Zostanie honorowym obywatelem

Dawid Kubacki wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z uczniami miejscowych szkół. Zainteresowanie takimi wydarzeniami zawsze jest tak duże, że konieczne są losowania. Tylko szczęśliwcy mają okazję się z nim zobaczyć.

- Wszystkie dzieci chciały się z nim spotkać, ale nie było to możliwe dla każdego. Dawid jest mistrzem, ale jest też zwykłym, skromnym człowiekiem – zachwala zwycięzcę Turnieju Czterech Skoczni dyrektor jednej ze szkół.

Podczas takich wizyt nie brakuje trudnych pytań. - Zapytałem Dawida, jak się czuje w powietrzu. Odpowiedział, że jak w niebie – przypomina jeden z uczniów.

W najbliższej przyszłości Kubacki dostanie wyróżniony przez szefów gminy. - Myślimy o tym, żeby zaproponować mu tytuł honorowego mieszkańca – zapowiedział wójt Szkaradziński.

Program zawodów Pucharu Świata w Zakopanem