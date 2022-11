Puchar Świata w skokach narciarskich czas zacząć. Transmisje z Wisły od piątku w Eurosporcie 1 i Playerze

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Konderla: Zepsuty skok to nie koniec świata

Stoch: Chcę rozpędzić się do Nowego Roku

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch: Nad tym będę do końca życia pracował

Zobacz, co powiedzieli austriaccy skoczkowie o Thomasie Thurnbichlerze. Puchar Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Norwegii Alexander Stoeckl o inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich na igelicie. Puchar Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas sezonu 2021/2022 w skokach narciarskich. Puchar Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na ten moment czekali kibice skoków narciarskich! Już w ten weekend rozegrane zostaną pierwsze zawody nowego sezonu. Polscy skoczkowie przystępują do sezonu 2022/23 z nowym trenerem i olbrzymimi nadziejami, rozbudzonymi bardzo dobrą postawą w Letnim Grand Prix, którego zwycięzcą został Dawid Kubacki. Od piątku do niedzieli w Wiśle rozegrane zostaną dwa konkursy mężczyzn i kobiet. Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze pokażą rywalizację o punkty Pucharu Świata, a także piątkowe i niedzielne kwalifikacje mężczyzn.

Świetni goście i trzynastu Polaków na starcie

Skoczkowie i ich odskocznie. Co Żyła i Wąsek robią w czasie wolnym? Co robią polscy... czytaj dalej » W studiu zlokalizowanym na skoczni im. Adama Małysza gośćmi Michała Korościela będą: Jakub Kot, Wojciech Topór, Krzysztof Biegun, Sebastian Szczęsny i Dominik Formela. Kwalifikacje mężczyzn oraz konkursy – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – skomentują z Wisły Marek Rudziński i Igor Błachut. Reporterem Eurosportu podczas inauguracji Pucharu Świata będzie Kacper Merk.

W kwalifikacjach wystąpi aż 13 Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Kacper Juroszek, Klemens Murańka, Jan Habdas, Maciej Kot, Tomasz Pilch i Andrzej Stękała. W Wiśle wystąpią również reprezentantki Polski: Nicole Konderla, Kinga Rajda i Sara Tajner.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Playerze:

Piątek, 17:30, kwalifikacje mężczyzn, komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut

Sobota, 11:50, konkurs kobiet, komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut

Sobota, 15:10, konkurs mężczyzn, komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut

Niedziela, 11:50, konkurs kobiet, komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut

Niedziela, 13:45, kwalifikacje mężczyzn, komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut

Niedziela, 15:30, konkurs mężczyzn, komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut

Kolejne konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich zostaną rozegrane w Ruce 26 i 27 listopada. Zawody transmitować będą równolegle TVN, Eurosport 1 i Player.

