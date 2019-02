Stoch zawiedziony drugim skokiem. "Brakowało mi trochę powietrza pod nartami"

Co za próba! Jakub Wolny pokazuje, że przed mistrzostwami świata jest w bardzo dobrej formie.

Piotr Żyła przeskoczył skocznię. Polak w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Willingen uzyskał najdłuższą tego dnia odległość 147 m. Efekt? Drugie miejsce, tylko za Markusem Eisenbichlerem.

Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen. Zobacz skok na odległość 135 m.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Willingen

Kilka słów od Jakuba Wolnego, który w piątek zaprezentował się ze świetnej strony w konkursie drużynowym, oraz uzyskał kwalifikację do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen.

Stoch, uzyskując 144,5 m, był liderem po pierwszej serii. W drugiej rezultat powtórzył, ale Niemca Karla Geigera, który poleciał aż 150,5 m, nie wyprzedził.



- Byłem zawiedziony po tym skoku. Zepsułem lądowanie, brakowało mi trochę powietrza pod nartami, zwłaszcza w końcówce lotu i musiałem go trochę odpuścić. Potem okazało się, że mam za mało prędkości i wylądowałem za bardzo z tyłu - tłumaczył Stoch.

Nie patrzy na resztę

Trzech Polaków w pierwszej piątce, ale wszyscy z niedosytem Kamil Stoch o... czytaj dalej » - Ale ogólnie jestem zadowolony. Zająłem przecież drugie miejsce. Nie mam więc powodów, żeby coś sobie zarzucać. Dałem z siebie wszystko - zaznaczył.



Czy był pod wrażeniem drugiego skoku Geigera? - W tych warunkach nie - odpowiedział.



Stoch jest czwarty w klasyfikacji Willingen Five. Po trzech z pięciu skoków (również z piątkowych kwalifikacji) traci do prowadzącego Geigera 10,1 pkt. Zwycięzca cyklu zgarnie dodatkowe 25 tysięcy euro.



- Nie ma sensu patrzeć na klasyfikację. W niedzielę są kolejne zawody. Jeśli będę się spinał, zabierze mi to czystą radość i luz ze skakania - skwitował.

W sobotnim konkursie trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Czwarte miejsce zajął Piotr Żyła, a piąte Dawid Kubacki.



Drugi konkurs indywidualny w Willingen w niedzielę. Początek o godzinie 15:15. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Wyniki sobotniego konkursu w Willingen miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Karl Geiger (Niemcy)

311,1 (142/150,5)

2. Kamil Stoch (Polska)

307,1 (144,5/144,5)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 304,7 (144,5/143)

4. Piotr Żyła (Polska)

297,9 (142/141,5)

5. Dawid Kubacki (Polska)

297 (144/141,5)

6. Richard Freitag (Niemcy)

291,4 (144/140)

7. Jewgienij Klimow (Rosja)

289,2 (138,5/143)

8. Killian Peier (Szwajcaria)

285,5 (132,5/145,5)

9. Timi Zajc (Słowenia)

280,8 (140,5/136)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 280,2 (137/139,5)

22. Stefan Hula (Polska)

260,1 (137,5/129)

33. Jakub Wolny (Polska)

117,4 (126)

37. Maciej Kot (Polska)

112,3 (125)