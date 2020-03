Zaryzykował i źle na tym wyszedł. Poważny upadek niemieckiego skoczka

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air.

Kamil Stoch zajął 7. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air.

Paweł Wąsek oddał skok na odległość 123 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air.

Maciej Kot oddał skok na odległość 130,5 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air.

Adam Małysz ocenił konkurs w Lillehammer zaliczany do cyklu Raw Air.

Bardzo dobre kwalifikacje Żyły. Stoch utrzymał prowadzenie w Raw Air Biało-Czerwoni... czytaj dalej » Leyhe przed środowymi kwalifikacjami w Trondheim był wiceliderem cyklu Raw Air, ze stratą zaledwie 0,7 punktu do Kamila Stocha. Prowadzenie dałby mu już skok na odległość nieco ponad 130 m, ale niemiecki skoczek postanowił zaryzykować.

Przy wyjściu z progu wybił się bardzo wysoko i szybował znacznie dalej od pozostałych zawodników.

Bolesne lądowanie

Wylądował na 141,5 m, już za rozmiarem skoczni, ale zetknięcia z zeskokiem nie wytrzymało lewe kolano skoczka. Sytuację pogorszył fakt, że upadającemu zawodnikowi nie wypięła się narta. Trzymający się za bolące kolano Leyhe leżał na zeskoku, czekając na udzielenie mu pomocy. Ostatecznie zeskok opuścił na noszach.

Już teraz wiadomo, że na pewno nie zdoła dokończyć sezonu. Zabraknie go w Trondheim i Vikersund, a także w mistrzostwach świata w lotach, które zaplanowane są na przyszły tydzień w Planicy.



W czwartek ma wrócić do Niemiec, by tam przejść dodatkowe badania i ewentualnie poddać się operacji, o ile ta będzie potrzebna.

Wszyscy Polacy w konkursie

Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Na drugim miejscu prolog ukończył Piotr Żyła, trzeci był Norweg Johann Andre Forfang. Dawid Kubacki był dziewiąty, a pierwszą dziesiątkę zamknął Kamil Stoch.

Do czwartkowego konkursu zakwalifikowali się wszyscy startujący w prologu Polacy. Aleksander Zniszczoł był 19., Maciej Kot 33., Paweł Wąsek 35, a Jakub Wolny 40.

Turniej Raw Air odbywa się na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund. Rozgrywane są cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę brane są noty uzyskane we wszystkich tych zawodach, w tym również w czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami.

Czwartkowy konkurs w Trondheim rozpocznie się o godz. 17.

Raw Air 2020 - klasyfikacja generalna miejsce zawodnik (kraj)

nota

strata 1.

Kamil Stoch (Polska)

1161,9 -

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

1154,5 -7,4 3. Marius Lindvik (Norwegia)

1154,3 -7,6 4. Ziga Jelar (Słowenia)

1151,9 -10 5. Stephan Leyhe (Niemcy)

1149 -12,9 6. Robert Johansson (Norwegia)

1140,6 -21,3 7. Peter Prevc (Słowenia)

1133,8 -28,1 8. Stefan Kraft (Austria)

1131,8 -30,1 9.

Timi Zajc (Słowenia)

1109,8 -52,1 10. Yukiya Sato (Japonia)

1098,6 -63,3 ... ... 16. Dawid Kubacki (Polska)

1077,4 -84,5 17. Piotr Żyła (Polska)

1072,5 -89,4 28. Maciej Kot (Polska) 857,4 -304,5 39. Jakub Wolny (Polska) 518,7 -643,2 59. Aleksander Zniszczoł (Polska) 268,3 -893,6 61. Paweł Wąsek (Polska) 242,2 -919,7