Hannawald: nie będzie dominatora, czarnym koniem może zostać Kubacki

13.11 | - Mamy za sobą letnią Grand Prix i chociażby wśród Austriaków pojawia się nowy pretendent do zwycięstw - Daniel Huber, któremu jak widać bardzo dobrze zrobiła zmiana trenera kadry. Da się zauważyć, że cała reprezentacja Austrii zrobiła duży krok do przodu. Obserwując Gregora Schlierenzauera, można dostrzec, że zaczyna się zbliżać do poziomu, który prezentował kilka lat temu - powiedział Sven Hannawald przed startem sezonu Pucharu Świata.

Drużynowym konkursem w Wiśle rozpoczną się zmagania w Pucharze Świata 2019/20. Polacy przystąpią do niego z nowym szkoleniowcem, ale tymi samymi celami - utrzymać niezwykle wysoką formę z ostatnich lat.

- Na początku wszystkie oczy skierowane będą na dwie ekipy - polską i niemiecką. Właśnie tam doszło do najgłośniejszych transferów trenerskich. Wszyscy są ciekawi, jak Michal Doleżal poradzi sobie z Biało-Czerwonymi, a Stefan Horngacher z kadrą Niemiec. Ten sezon będzie też ciekawy, bo nie widzę wyraźnego dominatora. Zawodnika, który seriami będzie wygrywać - twierdzi Hannawald, niegdyś znakomity skoczek. Doleżal optymistą przed konkursem w Wiśle. "Jesteśmy gotowi" Bardzo dobrą... czytaj dalej »

Hannawald: wróżenie z fusów

Jego zdaniem ubiegłoroczny triumfator Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi nie będzie już tak brylował.

- W jego życiu bardzo dużo się zmieniło. Stał się rozpoznawalny w Japonii, jest gwiazdą. Po pierwszym tak udanym sezonie w karierze bardzo trudno jest powtórzyć podobny sukces. Wszyscy mają względem niego duże oczekiwania. Rośnie presja, nie ma tej lekkości. Jestem ciekawy, jak on sobie poradzi z tym wszystkim. Poza tym w życiu sportowca chodzi o to, by być coraz lepszym, a on w zeszłym sezonie zrobił coś fenomenalnego - podkreślił Hannawald.

Na kogo stawia w polskiej ekipie? - Przed pierwszymi konkursami to zawsze wróżenie z fusów. Wydaje mi się, że na koniec sezonu najwyżej w klasyfikacji Pucharu Świata będzie Kamil Stoch, ale na pewno nie przekreślałbym Dawida Kubackiego. On może być tym czarnym koniem całego cyklu. Przewagą Kamila jest to, że doskonale zna swoje ciało i potrafi się przygotować do najważniejszych wyzwań, bo wie, co jest dla niego najbardziej istotne - ocenił.

W rywalizacji drużynowej Hannawald też ma faworytów. - Z tego, co słyszałem, rewelacyjnie przygotowani są Norwegowie, którzy pracowali nie tylko nad formą sportową, ale też postarali się o nowości w sprzęcie. Zobaczymy, kto tę walkę wygra. Sam jestem ciekaw, choć wydaje mi się, że odpowiedzi na razie nie dostaniemy. Dopiero po 3-4 konkursach będziemy mogli coś prorokować - uważa Niemiec. Szybszy Stoch, równy Kubacki, dojrzały Żyła. Skoczkowie gotowi do walki Rusza sezon... czytaj dalej »

"Każdy próbuje przechytrzyć rywali"

Przed rozpoczynającym się w piątek sezonem głośno jest o nowych butach polskich skoczków. - W Wiśle na pewno się temu przyjrzę i pewnie będę mógł więcej powiedzieć, jaki to ma sens i co dokładnie zmieniono. Wiem, że także Norwegowie chcą czymś zaskoczyć - wyznał Hannawald.

Według niego nowinki mają duże znaczenie w rywalizacji.

- Każdy próbuje przechytrzyć rywali. A to z kolei może dać 2-3 punkty przewagi. Gdy o wygranej decydują centymetry, to właśnie takie drobnostki mogą robić różnicę. Buty to ten element, który przez lata niesamowicie się zmienił. Za moich czasów zakładaliśmy je raz i praktycznie nie zdejmowaliśmy. Prawdą jest też to, że każda nowość w którejś ekipie wzbudza niepewność u innych. I to też jest element zagrywki psychologicznej - uważa Hannawald.

Co będzie najważniejsze w sezonie, w którym nie ma igrzysk i mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym? - Co roku celem każdego zawodnika jest Turniej Czterech Skoczni. Może komuś się wydawać, że przecież to impreza cykliczna i nie ma takiego prestiżu, ale zapewniam, że marzeniem wszystkich skoczków jest triumf chociaż w jednym konkursie tego cyklu. Każdy się przygotowuje i szykuje formę na przełom roku, kiedy odbywa się ta impreza. No i oczywiście na koniec sezonu mistrzostwa świata w lotach. Na to cieszą się wszyscy, sportowcy i kibice - twierdzi były skoczek.

Źródło: gettyimages.com Część z ubiegłorocznych faworytów Hannawalda pokrywa się z jego tegorocznymi typami



Program inaugurujących PŚ 2019/20 zawodów w Wiśle:

piątek, 22 listopada

16.30 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 23 listopada

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 24 listopada

10.30 - seria próbna

11.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego