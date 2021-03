Kibice zasiądą pod skocznią. Pierwszy raz w tym sezonie

W pierwszej serii konkursu drużynowego w Ljubnie Kamila Karpiel oddała skok na odległość 83,5 m. Ten wynik dał Polkom awans do drugiej serii z ósmego miejsca. Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii konkursu drużynowego w Ljubnie najmocniejsze były Słowenki. W ostatnim skoku prowadzenie utrzymała Nika Kriznar. Zobacz jej próbę. Do drugiej serii awansowały również Polki, które zajęły 8. miejsce.

Pierwszy skok Kingi Rajdy z zawodów PŚ w Ljubnie. Polka zajęła 29. miejsce, a to oznaczało pierwsze punkty w tym sezonie.

Anna Twardosz, jako jedyna z reprezentantek Polski, awansowała do drugiej serii niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt. Polka oddała skok na odległość 113 m, co dało jej 25. lokatę. Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet na żywo w Eurosport Playerze.

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt Anna Twardosz oddała skok na odległość 115 m. To dało Polce 26. miejsce w konkursie. Zawody wygrała Marita Kramer. Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet na żywo w Eurosport Playerze.

W pierwszej serii sobotniego konkursu w Hinzenbach Kinga Rajda oddał skok na odległość 76 metrów. To dało jej dopiero 34. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii sobotniego konkursu w Hinzenbach Anna Twardosz oddała skok na odległość 78 metrów. To nie dało jej awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok na odległość 90 metrów w drugiej serii zapewnił Sarze Takanashi triumf w sobotnim konkursie w Hinzenbach. Zobacz skok Japonki. Polki nie awansowały do drugiej serii. Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Cały sezon skoków oglądaj w Eurosport Playerze

Organizatorzy zawodów spodziewają się około tysiąca fanów narciarstwa każdego dnia imprezy na obiekcie Bocian. Jest to możliwe, ponieważ w rosyjskim obwodzie swierdłowskim zachorowalność na COVID-19 każdego dnia spada.

50 procent pojemności

Granerud wreszcie zdrowy. "Do Planicy nie jadę jako turysta" Koniec gehenny... czytaj dalej » - Każdego dnia możemy przyjąć 1000 kibiców. Stanowi to 50 procent pojemności obiektu. Byliśmy gotowi na to samo przy okazji grudniowych zawodów mężczyzn, natomiast zdecydowaliśmy się zachować ostrożność – powiedział rzecznik prasowy imprezy w Niżnym Tagile Andriej Kasza w rozmowie ze skijumping.pl.

Po raz ostatni kibice byli na zawodach w skokach narciarskich mężczyzn na początku marca ubiegłego roku, kiedy cykl Raw Air zawitał do norweskiego Lillehammer. Minął więc ponad rok.

Bez Polek

- Bardzo długo rozmawialiśmy o tym z przedstawicielami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Główną rolę w podjęciu tej decyzji sprawił fakt, że trybuny w Niżnym Tagile są usytuowane w taki sposób, aby drogi kibiców nie przecinały się ze ścieżkami sportowców - tłumaczył Kasza i dodał, że organizatorzy będą się stosować do bardzo rygorystycznych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Po zawodach w Niżnym Tagile zawodniczki czekają trzy kolejne konkursy w Czajkowskim. Tam kibiców już nie będzie z uwagi na inne przepisy w regionie. Wszystkie konkursy liczą się do klasyfikacji cyklu Blue Bird 2021.

Reprezentacja Polski, z uwagi na zakażenia koronawirusem, nie wystartuje w Rosji.

Transmisję z zawodów kobiet w Niżnym Tagile przeprowadzi w sobotę Eurosport 1 (sobota), a w niedzielę Eurosport 2. Relacje z konkursów w eurosport.pl. Początek obu zawodów o godz. 13:00.