Schlierenzauer naraził się norweskiej mistrzyni. "Boli, gdy słyszy się takie rzeczy"

Sukcesów odmówić im nie można. Schlierenzauer to czterokrotny medalista igrzysk olimpijskich (złoto w drużynie w Vancouver), wielokrotny mistrz świata czy dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli. Lundby to z kolei mistrzyni olimpijska z Pjonczangu, która w swoim dorobku ma również osiem medali mistrzostw świata.

Doświadczeniem różnią się przede wszystkim w odniesieniu do skoczni mamucich, a to dlatego, że do tej pory panie nie miały okazji latać.

Igrzyska w Pekinie bez aktualnej mistrzyni. "Ciało zmieniło się w naturalny sposób" Sensacyjne... czytaj dalej » Ten sezon ma być jednak przełomowy - po raz pierwszy w historii planowane są zawody Pucharu Świata w lotach narciarskich kobiet. To właśnie ta sprawa poróżniła mistrzów. Lundby jest gorącą orędowniczką wprowadzenia tej konkurencji do kobiecego kalendarza, z kolei Schlierenzauer, wybitny przecież lotnik (czterokrotny mistrz świata w lotach, w tym indywidualnie z Oberstdorfu w 2008 roku), ma tu duże wątpliwości.

"Boli, gdy słyszy się takie rzeczy"

Gdy Międzynarodowa Federacja Narciarska przegłosowała pomysł, został on przyjęty z rezerwą.

- Dowiedzieliśmy się, że niewielu skoczków popiera ten pomysł - utyskiwała Lundby w rozmowie z norweską telewizją NRK. Co zrozumiałe, Norweżki otrzymały pełne wsparcie od swoich norweskich kolegów, ale z zagranicą nie poszło już tak łatwo.

- Są zdania, że nie powinnyśmy tego robić, ponieważ nie jesteśmy na tyle dobre. Po prostu. Boli, gdy słyszy się takie rzeczy - żaliła się Lundby.

Najbardziej dostało się Schlierenzauerowi. - Mówił, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, i nie wspierał nas. Uważam, że to źle - uderzyła w wielkiego skoczka.

Wywołany do odpowiedzi Schlierenzauer doprecyzował swoje swoje zdanie. - Zawsze mówiłem, że chcę kobiet w lotach, ale wszystko we właściwym czasie. Myślę, że jest 20 kobiet, które będą w stanie poradzić sobie na mamuciej skoczni i czerpać z tego radość - powiedział cytowany przez NRK.

Lundby te tłumaczenia jednak nie przekonują, a argument o bezpieczeństwo zbija historią.

- Kiedy spojrzymy na skoki w latach 80., oni się tam prawie zabijali. A nikt tego nie kwestionował. Dziś materiały są dużo lepsze, a wszystko dużo bezpieczniejsze. Ale można odnieść wrażenie, że loty narciarskie są tylko dla mężczyzn. A to jest w tym wszystkim najgorsze - przedstawiła swój punkt widzenia norweska mistrzyni, która po raz pierwszy poleci prawdopodobnie w Vikersund.